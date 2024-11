Carlos Villanueva decidió retirarse del fútbol a las puertas de cumplir 39 años, tras una extensa carrera en la que demostró un talento que hizo felices en Chile a los hinchas de La Serena, Audax Italiano, Universidad Católica, Palestino y Magallanes. Además jugó en la Roja, donde anotó un golazo de tiro libre en la Copa América 2007 ante Ecuador.

En el programa Dos Diez son Mejor que Uno, que realiza junto a Luis Jiménez, habló en la hora del adió a la actividad de algunos momentos importantes en el fútbol y eligió al mejor delantero con el que jugó.

“El mejor delantero fue el Chupete Suazo, jugamos el 2004 y 2005 en Audax. Se cansó de hacer goles y además eran golazos, muy bueno. Después se fue a Colo Colo”, manifestó sobre el recuerdo de uno de los grandes delanteros chilenos del Siglo XXI.

También recordó la mejor patada que recibió. “Nunca me voy a olvidar de la patada que me pegó Luis Fuentes, me sacó del partido. Fue el 2004, venían de ganarle el títuloe a Colo Colo. Yo tenía 18 años y no me pude parar más, aparte de todas las chuchadas que me pegó”, confesó.

Carlos Villanueva elogió la dupla que hizo con Humberto Suazo

Carlos Villanueva y su adiós del fútbol

Carlos Villanueva además habló del homenaje que recibió en el último partido que jugó, que fue ante Palestino en La Cisterna. Y si bien vestía la camiseta del Audax, los dos equipo lo felicitaron.

“Fue bien emotivo y especial el partido, por todo lo que pasó, con el gesto de Palestino y Audax. Además estaban mis dos hijos con la camiseta de Audax. Fue algo muy inusual”, sostuvo.

Contó eso sí que le quedó la espina clavada de no haber sido titular en un partido en que los itálicos no se jugaban nada. “Había jugado de buena forma ante Copiapó el partido pasado, pero no entraba en la forma de juego de Coto Ribera, el entrenador”, dijo Villanueva.

“Sentía que podía jugar, pues se habían lesionado los titulares. Puso a un lateral jugando en el mediocampo, después a un extremo y me sacó igual”, sostuvo el Piña.