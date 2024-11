El Niño Maravilla se sigue recuperando y apunta a estar con la selección chilena para el próximo año. Arturo Vidal le quitó la capitanía y se transformó en un líder, pero para el ex lateral lo que aporta el tocopillano va más allá.

¿Titular en la Roja 2025? Jean Beausejour no duda con Alexis Sánchez

La selección chilena logró reaccionar en el cierre del 2024 y se mantiene con opciones de clasificar al Mundial. La Roja sacó cuatro puntos en la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y se prepara para un 2025 donde se jugada todo o nada.

Justamente el próximo año, Ricardo Gareca podrá contar con un hombre al que no tuvo en la segunda parte del año. Alexis Sánchez apunta a estar de vuelta en enero y así comenzar su lucha para volver al Equipo de Todos, aunque con una gran duda: quién portará la jineta.

El regreso de Arturo Vidal le dio otra cara a la selección chilena y eso quedó en evidencia con los resultados, pero también en la actitud del plantel. Es por ello que ante la chance de que el tocopillano regrese, el Tigre tendrá que definir si sigue contando con el King.

Jean Beausejour pide a Alexis Sánchez en la Roja… ¿quitándole la capitanía a Arturo Vidal?

El inminente retorno de Alexis Sánchez a la selección chilena en 2025 abre una serie de dudas. El Niño Maravilla no ha jugado en la mitad del 2024 y tendrá sólo tres meses para ponerse a tono antes de llegar a pelear un lugar con figuras como Lucas Cepeda, Alexander Aravena, Eduardo Vargas y Diego Valdés, los que lideraron el ataque en la Roja durante noviembre.

Jean Beausejour aseguró que en Chile no hay nadie como Alexis Sánchez. Foto: IMAGO.

En las pantallas de ESPN, Jean Beausejour abordó lo que será la vuelta del tocopillano y no dudó en señalar en que, a pesar de que nuevos nombres brillaron, no hay otro como él. “Un jugador como Alexis nunca va a ser sencillo de reemplazar, sobre todo en el nivel de partidos que de aquí en más tiene la selección“.

De hecho, el ex lateral de la Roja remarcó en que Sánchez tiene algo que el resto no, tal como quedó en evidencia en 2024. “Fue difícil solucionar ciertas situaciones que a veces Alexis lo hace y te das cuenta cuando no está (…) Este tipo de jugadores, es más alto que la media”.

A sus palabras se sumó Mauricio Pinilla, quien destacó que el Niño Maravilla aporta con algo más. “No sólo se le exige más, sino que está acostumbrado a entregar algo más. Sabe que las expectativas son altas, más con un jugador tan desequilibrante en el uno contra uno, en su velocidad, su capacidad goleadora, que tiene que marcar pauta en un partido“.

No obstante, será decisión de Ricardo Gareca el definir cómo se parará nuestro país a enfrentar los desafíos que vienen. Con el tocopillano en la Copa América tampoco hubo frutos, por lo que no será fácil hacerlo encajar en un esquema que, después de mucho esperar, por fin dio frutos.

La selección chilena se toma un descanso después de un duro 2024 y pone la mira en el exigente 2025 que se le viene. Alexis Sánchez afina detalles para volver a la acción y así ser parte de una Roja que el año que viene no puede dejar nada en el camino.

¿Cuándo volverá a jugar Alexis Sánchez?

Por ahora no hay una fecha establecida para el retorno de Alexis Sánchez. Si los plazos se cumplen, el Niño Maravilla debería estar volviendo a la acción el 4 de enero, cuando Udinese visite al Hellas Verona en la Serie A.

¿Cuándo juega Chile?

Alexis Sánchez espera estar en su mejor condición para el próximo partido de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visitará a Paraguay el próximo 20 de marzo del 2025, con horario por definir.