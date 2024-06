El 29 de marzo del 2022 fue la última vez que se vio a Martín Lasarte como entrenador. Al mando de la Selección Chilena, no logró la clasificación al Mundial de Qatar 2022, tras caer en San Carlos de Apoquindo por 0-2 ante Uruguay.

Luego del fracaso futbolístico, Machete se quedó en su casa esperando una nueva oportunidad para dirigir, y en marzo reconocía su preocupación por no encontrar trabajo. “La verdad es que no he tenido muchas ofertas. Hay otros técnicos que pueden elegir. En el caso mío, no tengo esa posibilidad“, señaló.

Pues tal parece que esos días de cesantía se le acabarán a Lasarte. Y es que pese a tener un presente como comentarista en televisión, está a una firma de certificar su regreso al fútbol, pues la prensa uruguaya lo pone como máximo candidato a ser técnico en Nacional de Montevideo.

Según dio a conocer el periodista oriental Martín Charquero, el ex DT de La Roja es el elegido por los directivos tricolores para tomar el puesto que dejó el histórico Álvaro Recoba, y trabajará en su staff con dos ex jugadores que tuvo en Universidad de Chile, como Mauricio Victorino y Esteban Conde.

Martín Lasarte vuelve a trabajar tras su paso por la Selección Chilena (Photosport)

¿Cómo fue el último trabajo de Martín Lasarte en Chile?

El oriental llegó a nuestro país para ocupar el lugar que dejó el colombiano Reinaldo Rueda, luego de su despido. Apenas tuvo un partido amistoso para estrenarse, pues enfrentó de inmediato las Eliminatorias y la Copa América 2021 en Brasil.

En total, Martín Lasarte dirigió un total de 22 encuentros a la Selección Chilena, donde consiguió siete victorias, seis empates y nueve derrotas, con un rendimiento del 40.91 por ciento. Será recordado por ser quien hizo debutar en La Roja a Ben Brereton.

