El ex entrenador de la selección nacional, Universidad de Chile y Universidad Católica, Martín Lasarte, sigue golpeado por la cesantía tras su despido en La Roja por el fracaso en las eliminatorias a la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Chile fue el último equipo de Machete, selección que dejó en abril de 2022, y desde entonces el uruguayo no ha vuelto a dirigir.

Y esto se ha transformado en un drama para Lasarte, pues las pocas ofertas laborales que le han llegado son de lugares lejanos a los que no tiene pensado ir. Y la escasez tampoco le permite alternativas que lo seduzcan.

“Lo último que he tenido es de estas cosas medias extrañas, de tierras lejanas, donde a mí ya me ha tocado un par de veces y hay que estar fuerte anímicamente, es bravo alejarte otra vez. Uno quiere quedarse un poco más cerca de Uruguay”, dijo Lasarte a Carve Deportiva.

Agrega que “hay otros técnicos que pueden elegir. En el caso mío, no tengo esa posibilidad. La verdad es que no he tenido muchas ofertas últimamente, pero eso no quita que el día de mañana suene el teléfono”.

Identificado con Jürgen Klopp

Por último, consultado por el entrenador actual que disfruta ver, Lasarte sentenció que “como técnico me gusta mucho Jürgen Klopp. Junta muchas de las cosas con las que yo me siento identificado”.

Con Universidad de Chile Martín Lasarte fue campeón de Primera A el Apertura 2014, la Supercopa de Chile 2015 y la Copa Chile 2015. Con La Roja quedó eliminado en cuartos de final de la Copa América 2021 de Brasil.

Al mando técnico de la selección chilena, Lasarte dirigió 22 partidos con el registro de 7 victorias, seis empates y nueve derrotas, un rendimiento de 40,91%.

