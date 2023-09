Chile se enfrenta este viernes a Uruguay en el inicio de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Un camino extenso que, al menos en su inicio, encontró una fuerte dificultad para Chile, especialmente tras conocerse la baja de Alexis Sánchez para jugar en el Centenario.

Desde Uruguay miran con atención lo que ocurre con nuestra Selección y prueba de ello es que el ex DT de La Roja, Martín Lasarte, analizó la actualidad del equipo de todos. Y fue en medio de esa conversación que lanzó una insólita frase que sirvió como excusa para explicar su mal paso por La Roja.

“Todos los entrenadores que vinimos después de Bielsa en Chile tuvimos problemas para plasmar nuestra idea porque se les metió en la idiosincrasia. Ya no les sale jugar a otra cosa”, explicó el ex DT de Universidad de Chile a Radio Oriental AM 770.

El DT, eso sí, olvidó que post Bielsa hubo dos técnicos que salieron campeones de América con la Selección Chilena, como Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi, que se coronaron en las Copas América 2015 y 2016, ambas en definición por penales ante Argentina.

Lasarte se fue de la escuadra nacional tras 22 encuentros dirigidos, en los que ganó siete, igualó en seis y cayó en nueve. Su ciclo finalizó con la triste imagen que dio la Selección en San Carlos de Apoquindo, en la última fecha eliminatoria rumbo a Qatar 2022, precisamente ante Uruguay.

Tras Marcelo Bielsa, la Selección Chile fue dirigida por Claudio Borghi, Jorge Sampaoli, Juan Antonio Pizzi, Reinaldo Rueda y el propio Martín Lasarte. Desde el año pasado que el timón lo tomó Eduardo Berizzo, quien busca iniciar con éxito su periplo eliminatorio ante los charrúas.

¿Cuándo juega la Selección Chilena?

Chile jugará frente a Uruguay este viernes en el Estadio Centenario de Montevideo y después recibirá a Colombia el martes 12 de septiembre en el Estadio Monumental.