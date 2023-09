La polémica marginación de Claudio Bravo en la selección chilena tiene a Eduardo Berizzo en la mira. El Toto decidió pasarle la cuenta al bicampeón de América por no venir a los amistosos de la fecha FIFA de junio y lo dejó fuera de las Eliminatorias Sudamericanas.

La situación ha generado todo tipo de reacciones, tanto a favor como en contra. Este jueves Rodrigo Sepúlveda se sumó al debate, arremetiendo con todo contra el Toto por su decisión. Tanto, que incluso lo llamó a hablar con la verdad.

Los duros dardos de Rodrigo Sepúlveda contra Eduardo Berizzo por Claudio Bravo

Claudio Bravo quedó afuera de la nómina de Eduardo Berizzo en la selección chilena y desató la polémica. Rodrigo Sepúlveda se sumó al debate y no tuvo piedad con el Toto, asegurando que el arquero estaba hasta en condiciones de jugar por la Roja.

“Resulta que Claudio Bravo no va a los partidos amistosos contra Cuba, República Dominicana y Bolivia. Se toma vacaciones, venía de una jornada dura, exigente y tenía el derecho a tomarse vacaciones. ¿Qué iba a ganar Claudio Bravo jugando dos partidos que eran un chiste? Las cosas como son. ¡Partidos mentirosos! No se puede sacar ninguna conclusión. Si ganaban con Bravo daba lo mismo. ¿Ganaba experiencia? Daba lo mismo porque los partidos no existían”, lanzó.

Para Rodrigo Sepúlveda, Eduardo Berizzo no está siendo honesto con la marginación de Claudio Bravo. “Que a mí no me venga a decir Berizzo que no llama a Bravo porque no quiso venir. Mentira. Que diga la verdad”.

Incluso, el periodista dijo que el bicampeón de América hasta estaba en condiciones de jugar, aún cuando volvió a entrenar recién este jueves. “Bravo empezó a entrenar hoy de manera normal, yo vi imágenes. ¿Podría haber jugado? Sí, es información oficial que les doy”.

“Hace dos semanas Claudio Bravo estaba en la prenómina. Entonces que Berizzo diga la verdad respecto a Bravo. Si no lo quiere llamar porque no le gusta tiene todo el derecho, pero que no diga que no viene porque no quiere”, añadió.

Finalmente, Rodrigo Sepúlveda le refregó a Eduardo Berizzo que Claudio Bravo es el tercer jugador con más partidos en eliminatorias (63), sólo por detrás de Iván Hurtado (73) y Pablo Da Silva (66). “Ustedes creen que no hubiera querido venir a jugar contra Uruguay y Colombia?”.

“Un poco más de respeto con alguien que tiene títulos, años jugando en la selección y que siempre ha estado frente a Chile. Siempre ha defendido a la selección. Con Bravo no se juega”, sentenció.

¿Cuándo juega Chile?

Chile comienza su camino en las Eliminatorias Sudamericanas este viernes 9 de septiembre desde las 20:00 horas ante Uruguay. Luego recibirá a Colombia el 12 a las 21:30 horas en el Monumental.

¿Cuándo vuelve Claudio Bravo a las canchas?

Claudio Bravo regresó a los entrenamientos este jueves y prepara su regreso a las canchas con el Betis. El arquero apunta a estar en la UEFA Europa League el próximo 21 de septiembre desde las 16:00 horas ante Rangers.