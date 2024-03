Marco Antonio Figueroa fue protagonista de una curiosa pelea en los medios peruanos. El entrenador chileno, que enfrentará al combinado local con Nicaragua esta noche en Lima, se agarró mal con un periodista del programa Exitosa Deportes.

El comunicador mencionado es Gonzalo Núñez, quien cuestionó que Perú juegue ante, según su criterio, un rival tan débil como Nicaragua en esta fecha FIFA.

“¿Usted hubiese descartado a una selección como Italia? Que era nuestro rival, porque el profesor Fossati consideró que era de mucho nivel y dijo no, mejor vamos de menos a más. A mí no me gusta ese tipo de reflexión”, afirmó Núñez.

Ahí el Fantasma sintió el golpe al responder que “bueno, tú no estás metido con short. A lo mejor nunca has pisado una cancha, no sabes lo que significa decirle que no a una selección. Primero que nada hay que tener respeto para el fútbol en general, el fútbol ha cambiado mucho”.

“Y si tú preferías Italia, yo hubiese sido en el mismo sentido que el señor Fossati. Primero para conocer a los jugadores tienes que tener un equipo que se asimile un poco al fútbol sudamericano. Italia no tiene nada que hacer en el fútbol sudamericano. En las Eliminatorias Mundialistas para Perú, le toca Chile, le toca Paraguay, le toca Uruguay. Creo que el área de CONCACAF está mucho más cerca en ese sentido que los europeos. Así que yo no comparto mucho tu opinión”, agregó el chileno.

“Las apuestas me las paso por el culo”

Núñez siguió con su tesis al lanzar que “a mí no me gusta engañarme. Yo prefiero las cosas reales, con buenos rivales, que me van a demostrar rápidamente en qué estoy mal y en qué estoy bien. Por eso yo practico muchos deportes, incluido el fútbol, y me gusta jugar con tipos difíciles, que me ganan y ahí me doy cuenta en qué lugar estoy, no con esos facilitos que ganas”.

Otra vez Figueroa dio muestras de que su paciencia se acaba al decir que “es fácil agarrar un micrófono y hablar, cuando te metas a la cancha a dirigir a 30 jugadores”. Núñez ahí interrumpió al chileno, afirmando que “no es tan fácil, hay muchos que no lo saben hacer”.

“Y tú eres uno de eso (de los que no sabe hablar frente a un micrófono), porque si estás mirando en menos a la Selección de Nicaragua, es porque no conoces. No me conoces a mí como técnico, es porque no conoces el proceso que llevamos. Si tú crees que Nicaragua va a ser fácil para Perú, te estoy diciendo que estás equivocado ¿Por qué? Porque no conoces”, siguió el Fantasma.

Otra vez con la palabra a favor, Núñez declaró que “en las apuestas está claramente Perú arriba”. Figueroa le respondió: “¿Sabes lo que hago con las apuestas? ¿Dónde me las paso?. El comunicador volvió a interrumpir, afirmando que “me las paso por el culo”.

“Huevón desagradable”

Otra vez la discusión subió en temperatura, con Figueroa declarando que “no soy tan grosero. No tengo la necesidad de hablar y ser tan pelado como tú. Si creo, en el fútbol tiene una enorme diferencia de los años 80 a los años 2000, hay una diferencia muy grande. Eso es para el lado a favor del futbolista”.

Tras estas palabras del chileno, el periodista insistió en comparar: “¿Era mejor jugar con Nicaragua que con Italia?”. Fantasma respondió: “Para ti a lo mejor era Italia”. “Sí, claro, obvio”, contestó Núñez.

“Qué desagradable, hueón ¿No me puede llamar otra persona?”, declaro MAF antes de cortar definitivamente el llamado. “No lo puede llamar otra persona, hasta acá nomás llegamos, listo”, replicó el periodista peruano.

¿A qué hora juegan Perú y la Nicaragua de Marco Antonio Figueroa?

Perú y Nicaragua se verán las caras este viernes 22 de marzo desde las 22:30 (hora de Chile) en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.

