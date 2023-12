Manuel Pellegrini enfrenta un nuevo desafío con el Real Betis. Este miércoles visitarán al CF Villanovense, de la Segunda División de España, por la segunda ronda de la Copa del Rey, y el técnico chileno sufre en la previa.

El Ingeniero tiene 11 bajas para aquel compromiso, y aunque a algunos de seguro se les ocurre un chiste para lanzar con aquel número lo cierto es que al entrenador nacional no le produce ni una pizca de gracia. Y dio el amargo detalle.

Al finalizar la sesión de entrenamiento de hoy martes 5 de diciembre, el estratega de 70 años nacido en Santiago explicó en conferencia de prensa que siete jugadores no podrán decir presente por lesión, además de otras cuatro ausencias.

“En la lista para mañana no estarán Claudio Bravo, Youssouf Sabaly, Marc Bartra, Germán Pezzella, Rodri, William Carvalho ni Nabil Fekir. Esos son los jugadores que no están en condiciones de estar citados para el partido”, lanzó de entrada.

Tras eso, aclara que “el resto están bien y están entre los citados, incluido Rui Silva”. Esta aclaración ya que el portero portugués no entrenó y encendió las alarmas ya que Fran Vieites no puede jugar por razones federativas.

“Es verdad que (Silva) tiene un golpe y que hoy no entrenó por precaución; pero en principio no debe tener problemas para jugar mañana”, detalló Pellegrini, que es un alivio para el verdadero hospital que tienen en Heliópolis.

Ahí van ocho bajas: siete por lesión y la de Vieites. Sin embargo, no es el final. El próximo desafío es el Real Madrid, por lo que Ayoze, Isco y Guido Rodríguez quedarán guardados.

Oncena indefinida

Isco, Ayoze y Guido no dirán presente en la visita a Extremadura ya que son tres de los que más minutos jugados tienen. “Mañana vamos a ver el once inicial”, lanzó el Ingeniero.

“Por supuesto que Sokratis puede jugar de titular. Ya tuvo unos minutos el otro día en Almería y tiene opciones de jugar”, agregó sobre el jugador que reemplazará a Pezzella, que recientemente le dio una buena noticia al chileno.

“Sintió una molestia, pero finalmente no tiene lesión muscular, en principio sólo tendrá para un par de días y esperamos que pueda estar listo para el partido ante el Real Madrid en el día sábado”, detalló.

Tras eso, explica que “con respecto a Rodri y William (llevan dos días haciendo trabajo de campo) tienen que seguir trabajando al margen del grupo esta semana y tal vez para la próxima puedan estar ya los dos en condiciones de integrarse. Para esta semana no los veo”.

“Sobre Fekir, no. No creo que esté aún para el partido del Rangers (el próximo día 14) ni tampoco ante el Girona (21 de diciembre). Estará ya para enero ya, a la vuelta del corte de Navidad. A lo mejor para el Girona le alcanza a llegar, pero sería muy justo y no creo que esté hasta el próximo año”, detalla.

“El golpe en la cadera provocó la sustitución, porque le dolía y no podía correr, pero después tenía un problema muscular que se detectó”, complementó.

Manuel Pellegrini va con todo a la Copa del Rey

“La eliminatoria la veo como todas las eliminatorias ante equipos de una categoría inferior. Cuando uno lo afronta confiado es cuando se suelen producir resultados adversos”, dispara al ser consultado sobre el rival.

Por eso, le envía un mensaje fuerte y claro a sus dirigidos. “Tenemos que entrar al partido con la mentalidad de jugar contra nosotros mismos y tener la máxima exigencia con independencia del rival”.

“La motivación te puede llevar a dar rendimientos altos. Esperamos entrar bien desde el primer minuto como hicimos ante el Hernán Cortés”, finalizó.

¿Cuándo juega el Betis?

Este miércoles 6 de diciembre, desde las 15:00 horas de Chile, el Real Betis visitará al CF Villanovense. El duelo es válido por la segunda ronda de la Copa del Rey y se jugará en el Estadio Municipal Villanovense.

¿Hasta cuándo tiene contrato Manuel Pellegrini con el Betis?

El entrenador chileno de 70 años arribó al Real Betis Balompié en agosto de 2020, y actualmente tiene un contrato que lo vincula al club heliopolitano hasta el 30 de junio de 2026.

