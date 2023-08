Guillermo Soto ya está en Chile para ponerse a disposición de Eduardo Berizzo y de la Roja. El lateral derecho desembarcó en Europa, pues fichó en la Premier League de Rusia: el Baltika cerró la negociación tras desembolsar varios miles de dólares que Huracán reveló en sus redes sociales.

Como acostumbra a hacer desde hace algún tiempo, el Globo reveló todas las condiciones de la transacción de Soto al fútbol ruso. Lo había hecho cuando desclasificó la millonaria cláusula de salida que le incluyó al contrato de Williams Alarcón, uno de los dos chilenos que quedaron en el plantel.

“El Club Atlético Huracán les informa a sus socios, socias e hinchas que se vendió el 25 por ciento del pase del defensor al F.C. Baltika de Rusia, del 50 por ciento que tenía”, reza el primer párrafo del tuit informativo que provocó resquemor.

Pero el Globo explicó más todavía. “El acuerdo fue por un valor de 535 mil dólares entre el pago del club ruso y la compensación de deuda del pase al jugador al no haberse podido abonar en tiempo y forma por restricciones cambiarias”, dice el segundo párrafo. Un motivo más para la rabia de los fanáticos y fanáticas del Club Atlético Huracán.

El traspaso de Guillermo Soto a Europa provoca rabia en los hinchas de Huracán

Guillermo Soto concretó su arribo al fútbol de Europa, más precisamente en el Baltika de Rusia. Allí se encontró con un chileno de compañero, el atacante Ángelo Henríquez. Y le dijo adiós con muchos buenos recuerdos a su etapa en Huracán de Argentina, su primera experiencia fuera de Chile.

Pero en la escuadra de Parque Patricios surgieron muchas dudas por los montos involucrados en el negocio que terminó con Soto en el balompié ruso. “Además, cabe destacar que el club mantiene el 25 por ciento de los derechos económicos en caso de una futura venta del jugador chileno”, sentencia el comunicado difundido en las cuentas del Globo.

Eso no le gustó a varios fanáticos, que respondieron con muchas más dudas que certezas a la publicación. “Todo muy confuso al estilo esta dirigencia. En la anterior venta (Hezze) aclara lo que recibió el club pero no lo que pago Olympiakos. Acá aclara lo que pago el Ruso 535000, pero no lo que le quedó al club porque hay una deuda con el jugador nunca informada”, posteó uno de los tuiteros.

Hubo otros más críticos. “El verdulero de casa tiene mejor contador que ustedes. Mamita qué desastre son informando. Delincuentes”, escribió Flopy Cortés. Y Juan Pablo derechamente no entendió mucho de la explicación del negocio.

¿Cuántos partidos jugó Guillermo Soto en Huracán?

Desde su llegada a Huracán 2022, Guillermo Soto registró 50 partidos en Primera División, 3 en Copa Argentina, 4 en Copa Libertadores y 4 en Copa Sudamericana. Es decir, 61 duelos en dos años.

¿Cuántos partidos por la selección chilena tiene Guillermo Soto?

El lateral derecho Guillermo Soto llegó a la Roja con Eduardo Berizzo en la banca: jugó los amistosos ante Polonia, Paraguay y República Dominicana.