¡Tuvo 5 interesados y nada se concreto! Raheem Sterling vive complejo momento en el Chelsea

El jugador inglés no tiene espacio en el equipo de Enzo Maresca, pero deberá seguir allí un tiempo más tras no poder concretar ofertas.

Por Andrea Petersen

© Getty ImagesRaheem Sterling seguirá en el Chelsea.

Raheem Sterling tiene al Chelsea pasando por un complejo momento, ya que tras no tener espacio en el equipo que dirige Enzo Maresca, se esperaba su salida durante este mercado de fichajes, pero la fecha límite llegó y tras cinco ofertas, ninguna fue aceptada por el jugador.

Con uno de los sueldos más caros del plantel de los Blues, el jugador de la Premier paso a ser parte del “escuadrón bomba”, que incluía a 15 jugadores de los que el Chelsea quería desprenderse durante el mercado de fichajes de verano, entre ellos Kepa Arrizabalaga y Ben Chilwell.

Los 5 clubes que buscaban a Sterling

El exjugador del Liverpool, Manchester City y Arsenal tenía cinco clubes interesados ​​este verano: Bayer Leverkusen y Juventus en el extranjero, además de Fulham, Crystal Palace y West Ham United, según informó la BBC.

Se decía que Sterling estaba interesado en las dos opciones fuera de la Premier League, pero prefería permanecer cerca de su familia. Al parecer, el Chelsea consideró que el salario de Sterling y su deseo de quedarse en Inglaterra afectaron a su posible salida.

Sterling pasó la temporada pasada cedido en el Arsenal, disputando solo 17 partidos de liga y contribuyendo a seis goles de los Gunners en todas las competiciones, en una operación que fue descrita por los hinchas como decepcionante.

Ahora, con la ventana de fichajes inglesa cerrada, Sterling, según informes, se ha mantenido alejado de los entrenamientos del primer equipo, jugando al margen del grupo de preferencia de Maresca hasta que se resuelva su futuro, pero tras no encontrar equipo es posible que pase la temporada alejado de las canchas y esperando una oportunidad.

Tras su salida del Manchester City, en donde disputó 339 partidos y anotando 131 goles, no logró acoplarse a los blues y solo ha jugado 81 partidos desde su llegada el 2022.

