Los 10 mejores jugadores de la Premier League: polémico ranking ningunea a Alexis Sánchez y Cristiano Ronaldo

Un polémico ranking desató debate en una de las ligas más prestigiosas del planeta fútbol. Esto tiene relación con la elección de los diez mejores jugadores de la Premier League. Lo que dejó afuera a Cristiano Ronaldo y Alexis Sánchez.

Todo comenzó con el anuncio de Mohamed Salah, quien confirmó que disputará su última temporada con el Liverpool. Lo que generó la discusión sobre si el egipcio integra el listado de los mejores en la competición inglesa.

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Ante esto, el ex delantero Gabby Agbonlahor decidió realizar el top ten con los mejores jugadores que vió a lo largo de los once años que disputó la Premier con la camiseta del Aston Villa. Entonces se autoproclamó como voz autorizada.

¿Los 10 mejores jugadores de la Premier League?

En el ranking de los 10 mejores jugadores de la Premier League, Gabby Agbonlahor no incluyó a Alexis Sánchez que logró su prime en el Arsenal, ni a Cristiano Ronaldo que lo ganó todo en el Manchester United.

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Incluso al explicar su decisión, el ex delantero recalcó que los elegidos fue expresamente por lo que generaron en su paladar futbolístico.

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“Esto no tiene que ver con los títulos de la Premier League, ni con los goles marcados, ni con los goles esperados, ni con la cantidad de pases hacia adelante. Este es mi top diez basado en cómo disfruté viendo jugar a los jugadores”, recalcó a TalkSports.

Salah fue incluido entre los 10 mejores de la Premier League, por sobre Alexis y Cristiano

Así las cosas su ranking contempló la elección de Thierry Henry, Alan Shearer, Wayne Rooney, Mohamed Salah, Steven Gerrard, Patrick Vieira, Kevin De Bruyne, Frank Lampard, Sergio Agüero y Gareth Bale.

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“Me baso en los delanteros que me encantaba ver jugar, ya que yo mismo fui uno de ellos”, enfatizó ante las críticas por su elección.

En resumen:

Gabby Agbonlahor excluyó a Cristiano Ronaldo y Alexis Sánchez de su top 10 histórico.

excluyó a y de su top 10 histórico. El ranking incluye a Henry, Shearer, Rooney, Salah, Gerrard, Vieira, De Bruyne, Lampard, Agüero y Bale .

. La lista se basa en la experiencia visual del exdelantero durante sus once años de carrera.

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