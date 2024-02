Un repudiable hecho se registró este lunes en la visita de Sevilla al Rayo Vallecano, pues un aficionado local aprovechó un saque de banda para tocar el trasero de Lucas Ocampos, al más estilo “Jarita” en Copa América 2015.

Después de la acción recibida por Ocampos, el partido pasó a un segundo plano: el futbolista argentino encaró al hincha en el momento y después reclamó al árbitro. Se espera que haya sanciones ejemplares por parte de las autoridades del fútbol español.

Las imágenes que muestran el momento exacto cuando el delantero del Sevilla iba a realizar un saque de banda y un joven aficionado del Rayo Vallecano realizó el ofensivo gesto con su dedo, dieron la vuelta al mundo.

“Yo no creo que toda gente del Rayo sea así, pero siempre hay un tonto, y ojalá que no pase en otros ámbitos, porque si pasa en el fútbol femenino sabemos lo que puede llegar a pasar, me contuve porque tengo dos hijas, esperemos que tomen las represalias que tengan que tomar”, lamentó Ocampos post partido en DAZN.

Declaraciones oficiales de Rayo Vallecano

“Rayo Vallecano de Madrid SAD condena la acción que tuvo un aficionado con el jugador del Sevilla FC Lucas Ocampos”, compartió el equipo de Vallecas en un comunicado, en el que aclararon que se trata de una “acción aislada” en la que ni la entidad ni los otros 15 mil asistentes tienen responsabilidad alguna.

“Esta acción aislada es únicamente de responsabilidad individual del aficionado que la ejecutó, no teniendo responsabilidad alguna sobre la misma ni Rayo Vallecano de Madrid SAD ni ninguno de los otros casi 15 mil espectadores que llenaron el Estadio de Vallecas en el partido contra el Sevilla FC, los cuales tuvieron un comportamiento ejemplar”, indicaron desde Madrid, quienes tomarán medidas disciplinarias oportunas.

Identificación del responsable

“Rayo Vallecano de Madrid SAD a estas horas trabaja para identificar al aficionado para que, en caso de ser abonado del Club, adoptar las medidas disciplinarias oportunas según el reglamento interno”, afirmaron en el Rayo.

Por último, el Rayo quiso recalcar que siempre “ha promulgado el máximo respeto hacia árbitros, futbolistas y entrenadores” y que estas acciones son “opuestas” a los valores del club.

