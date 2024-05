Marcelo Bielsa quedó cautivado con un goleador amateur del fútbol de Uruguay. Al punto que lo citó para un partido amistoso que la Celeste disputará frente a Costa Rica en Centroamérica. Es delantero, tiene 24 años y milita en el Juventud Soriano en la Copa de Clubes de OFI.

El encuentro entre la Celeste y el cuadro tico quedó pactado para el 31 de mayo en el estadio Nacional. Y como no es en una fecha FIFA, Bielsa está obligado a citar sólo jugadores del medio local. Aunque tampoco podrá considerar a quienes militan en los clubes con copa internacional: Nacional, Peñarol, Liverpool, Racing y Danubio.

Por eso mismo el DT rosarino quedó con la necesidad de buscar alternativas. Y encontró una en el fútbol amateur charrúa. Se trata de Walter Domínguez, un atacante que ostenta un registro espectacular: anotó 57 goles en 39 partidos entre clubes y la selección departamental.

Walter Domínguez festeja con la Copa OFI que ganó junto a Juventud Soriano. (Captura Instagram).

Fue Domínguez quien ratificó el llamado de la AUF para sumarse a la concentración de la Celeste. “Estoy muy contento. No lo esperaba, fue una sorpresa”, apuntó el artillero en un video difundido por Alex Rostan. El ariete tuvo un breve paso por Fénix de Montevideo, pero rápidamente retornó al balompié regional.

En algo que parece difícil de creer, Marcelo Bielsa le puso la firma a la citación del goleador amateur Walter Domínguez para la siguiente expedición de Uruguay en un partido internacional fuera del país. Con ese viaje a suelo costarricense, el “10” de Juventud Soriano cumplirá un sueño.

Y será en base a una estadística anotadora que no tenía registrada con exactitud. “Yo jugaba partido tras partido. No sabía que había hecho tantos goles. Contento por eso y por todos los compañeros que me ayudan”, apuntó el centrodelantero, quien está a punto de vivir algo muy inusual en el fútbol mundial.

Walter Domínguez, la gran sorpresa en la nómina de Bielsa. (Captura Instagram).

Fue el 3 de mayo que se hizo oficial el duelo amistoso entre Uruguay y Costa Rica, aunque las entradas todavía no salen a la venta. El cotejo se disputará en el estadio Nacional de Costa Rica, enclavado en la ciudad de San José, la capital. Tiene 35 mil 200 personas de aforo máximo. Ahí estará Walter Domínguez, el nombre de la última locura de Marcelo Bielsa.

La gráfica de la federación de Costa Rica para oficializar el amistoso ante Uruguay. (Captura).

Así va Uruguay en la tabla de las Eliminatorias 2026

Uruguay escolta a Argentina en la tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026 al cabo de seis fechas.

