Las eliminatorias para el Mundial 2026 están llegando a su fin y se conocerán, en noviembre, los elencos clasificados a la cita que se hará en Norteamérica más los que jugarán el repechaje.

En este escenario, hubo un hecho muy llamativo en África. Esto debido a que la selección de Eritrea se retiró del proceso de clasificatorias que pide la FIFA y fue eliminada automáticamente.

El drama de los seleccionados de Eritrea

Si bien en primera instancia se entregó información que no tenía un estadio adecuado para recibir las eliminatorias, lo concreto es que los motivos fueron políticos.

Esto debido a que el régimen que encabeza esa nación temía que los futbolistas aprovechen los desplazamientos al extranjero para pedir asilo político, como ocurre por ejemplo con Cuba.

Eritrea no participó de las eliminatorias

De hecho fue una decisión del comisionado de Cultura y Deportes del gobierno, Zemede Tekle, por lo que queda bastante claro que no es una decisión netamente deportiva.

De esta manera no pudo participar en el Grupo E, en el que estaba asignado, y todos sus partidos fueron cancelados. Finalmente fue Marruecos el que ganó esa zona y clasificó a la Copa del Mundo.

El problema para Eritrea es que sin competición oficial, y tampoco de amistosos, no suma puntos en el ranking FIFA, por lo que queda en la última posición al no jugar durante dos años.