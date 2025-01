Paraguay, próximo rival de la Roja en el Sudamericano Sub 20, vive un difícil momento en pleno desarrollo del torneo. La Asociación Paraguaya de Fútbol despidió a Aldo Duscher, entrenador de la categoría, luego de una polémica que protagonizó con la prensa su país.

¿Qué pasó, exactamente? Todo se dio luego de la derrota por 6-0 frente a Uruguay el pasado lunes. Un día después, Aldo Duscher conversó con el programa Cardinal Deportivo de la señal ABC. Ahí, el DT comentó que “hay que tener la exigencia, compromiso y saber la situación en la que estamos”.

Su evaluación del momento de Paraguay Sub 20 no le gustó a uno de los panelistas del programa, quien le retrucó: “Escuchándolo, tenemos cero chances de clasificación por el presente que usted pinta… Que somos muy inferiores prácticamente a todos“.

La molestia de Aldo Duscher fue mayor. “¿Cómo? No, eso lo estás diciendo, en ningún momento dije que somos inferiores (…) Son grandes jugadores, pero se juega en equipo. Tiene que haber funcionamiento y para eso debe haber un proceso. No es poner a los jugadores y jugar. Ayer fuimos superados, nos enfrentamos al campeón del mundo… Más allá de eso, que quede bien claro, porque es el momento que más les gusta a ustedes“, respondió.

La polémica del DT de Paraguay en pleno Sudamericano Sub 20

Las partes comenzaron a enojarse más y más. “¿Cómo que nos gusta? ¿Usted cree que nos gusta que a Paraguay le vaya mal?“, preguntó un reportero.

“No, a ustedes les gusta el quilombo. Y eso vende más… Sé que les gusta a ustedes cuando ven sangre (…) Yo solamente estoy comunicando y hablando de lo que está pasando, pero ustedes ya empiezan a atacar. No, tranquilos… Ustedes siempre lo toman mal. No estamos muertos, estamos muy vivos. Ojalá que me llamen después del partido si nos va bien, no se escondan después“, dijo, por su lado, Aldo Duscher.

La cosa escaló cuando el DT pidió “preguntas positivas y constructivas”. Esto molestó en el panel. “¿Me vas a decir qué pregunto y qué no?”, dijeron. “A mí no me grites porque, si no, vas a tener problemas. No me grites, estamos hablando como personas normales”, disparó Duscher.

“Si no, se termina la nota acá y no hablamos más. Te estoy dando respuestas de todo lo que me preguntas, si no, no te atiendo el teléfono”, agregó el DT. Pasada la polémica, en Paraguay le dijeron adiós. Antolín Alcaraz quedó al mando del equipo y dirigirá a Paraguay este viernes 31 de enero contra Chile.

