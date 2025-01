Lo golearon, se peleó con todos y lo echaron. Un tragicómico desenlace tuvo Aldo Duscher, DT de uno de los próximos rivales de la Selección Chilena en el Sudamericano Sub-20.

Primero, cayó por un marcador abultado ante Uruguay. Un 6-0 que dolió en tierras guaraníes, donde le recriminaron lo mostrado en Venezuela. De ahí, se peleó con medio mundo.

Luego, cuando parecía que ya las cosas se habían calmado un poco, la Asociación Paraguaya de Fútbol anunció que el DT había sido apartado de sus funciones.

¿Buenas noticias para la Selección Chilena Sub-20? Paraguay sin técnico

Fueron seis los goles que Uruguay le propinó al combinado guaraní. Los tantos de la fiesta charrúa fueron de Jorge Severo (14’), Gonzalo Petit (26’ y 31’), Renzo Machado (62’), Esteban Crucci (67’) y Germán Barbas (75’).

La reacción del técnico paraguayo tras la derrota no fue la mejor. Se peleó con la prensa, culpó a la Asociación Paraguaya de Fútbol y no dejó a nadie contento. Pero no se esperaba que la PLR fuera tan rápida.

Chile jugará el próximo partido con Paraguay.

Así sucedió. La Selección Paraguaya anunció, en un brevísimo comunicado, que Aldo Duscher dejaba el combinado nacional guaraní. Ni siquiera un “gracias” se coló entre medio.

¿Cuántos puntos tiene la Selección Paraguaya?

Paraguay venció en el primer partido a Perú, por 2-1. Tuvieron libre la segunda fecha en el Sudamericano y, este lunes, fueron arrollados por Uruguay. Sólo suman tres unidades.

