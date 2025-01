Juan Francisco Rossel volvió a ser figura en el Sudamericano Sub 20. El capitán de la Roja dejó en el pasado el error que le costó una derrota a Chile contra Uruguay y se lució contra Perú en la fecha tres del torneo, anotando un doblete para la victoria chilena.

No fue un partido sencillo. A los 85′, Chile caía por 1-2 contra Perú e hipotecaba su estadía en el Sudamericano Sub 20. El duelo parecía sentenciado cuando en ese minuto se cobró un penal a favor de la Roja y Rossel lo erró. Sin embargo, poco después llegaría la remontada.

A los 86′, Ignacio Vásquez envió una pelota al área y Rossel cabeceó para anotar el 2-2. Los peruanos acusaban falta del futbolista de U. Católica sobre el arquero peruano, pero el árbitro cobró el gol. Después, a los 90’+3, un centro de Matías Pérez encontró el cabezazo de Rossel para el 3-2.

La redención estaba completa. En redes sociales, la Conmebol destacó el partido de Juan Francisco Rossel y hasta lo comparó con Lamine Yamal.

La emoción de Juan Francisco Rossel en la Roja Sub 20

Tras el triunfo de la Roja sobre Perú en el Sudamericano Sub 20, Juan Francisco Rossel dejó ver su emoción. “Quiero agradecerle al equipo porque, a pesar del error del partido pasado, me apoyaron y me bancaron. Ahora me perdí un penal, no bajé los brazos, seguí intentando. Todo es mental“, dijo.

Con triunfos sobre Venezuela y Perú, y una derrota contra Uruguay, Chile quedó en la segunda posición del Grupo A en el Sudamericano Sub 20. Por ahora, está avanzando al hexagonal final. La Roja buscará sellar su clasificación el viernes 31 de enero a las 20:30 horas contra Paraguay.

