Juan Francisco Rossel volvió a ser figura en el Sudamericano Sub 20. El capitán de la Roja dejó en el olvido el error que le costó una derrota a Chile contra Uruguay y ahora se lució contra Perú en la fecha 3. Se perdió un penal, pero anotó un doblete para darle el triunfo al equipo nacional.

Corría el minuto 85 y Chile caía por 1-2 cuando se cobró penal a favor de la Roja. Juan Francisco Rossel lo erró, impactando la pelota en el horizontal. Sin embargo, se redimiría: a los 86′ anotó de cabeza tras una pelota profunda de Ignacio Vásquez y a los 90’+3 repitió tras un centro de Matías Pérez.

Redención completa. Tras el partido, el mediocampista destacó que “quiero agradecerle al equipo porque, a pesar del error que cometí el partido pasado, me apoyaron y me bancaron. Ahora me perdí un penal, no bajé los brazos, lo seguí intentando. Todo es mental. Estoy feliz”.

Además, explicó porqué el partido se le complicó tanto a Chile. “Partimos muy tibios, no teníamos profundidad, rotábamos el balón muy lento. Nos estábamos retando mucho“, evaluó.

Rossel mantiene viva a la Roja en el Sudamericano Sub 20

Con victorias sobre Venezuela y Perú, y una derrota contra Uruguay, Chile es segundo del Grupo A en el Sudamericano Sub 20. Por ahora, el equipo nacional está avanzando al hexagonal final. La Roja buscará sellar su clasificación el viernes 31 de enero a las 20:30 horas contra Paraguay.

Cabe recordar que el Sudamericano Sub 20 entrega cupos al Mundial de la categoría, que se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en Chile. Como anfitriona, la Roja ya está clasificada a la cita planetaria.