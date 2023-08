Sergio Ramos estuvo muy cerca de protagonizar un auténtico bombazo del mercado de pases y dejar Europa tras toda una vida para irse a jugar al América de México. Sin embargo, todo quedará en una buena historia.

El histórico defensa, campeón del Mundial 2010 con España y leyenda del Real Madrid, no llegó a un acuerdo con las Águilas y finalmente no será compañero del chileno Diego Valdés. Y tuvo una gran razón para decir no.

Sergio Ramos: los millones que lo separan del América de Valdés

Según reporta el diario Récord, dirigentes del cuadro azulcrema viajaron a España para reunirse con Sergio Ramos y su representante, su hermano René, pero no lograron llegar a un acuerdo por sus altas pretensiones económicas.

El informe apunta que el legendario zaguero español tenía la ilusión de ganar un altísimo sueldo, y aunque el América hizo un esfuerzo mayúsculo lo cierto es que sus deseos sobrepasan el presupuesto.

Ramos esperaba ser el futbolista mejor pagado del balompié azteca, y su idea era ubicarse por sobre el francés André-Pierre Gignac de Tigres y de Sergio Canales, su compatriota que acaba de ser un bombazo del Monterrey.

De momento Ramos continúa sin club y buscando donde seguir su carrera, donde cabe destacar que, como era de esperarse, tiene varios interesados en contar con sus servicios.

¿Cuándo se fue Ramos del PSG?

El 2 de junio de 2023 París Saint-Germain hizo oficial la salida de Sergio Ramos del club. En dos temporadas jugó 58 partidos, donde anotó seis goles y dio una asistencia.

¿Cuántos títulos ha ganado Ramos?

Con el Real Madrid, Sergio Ramos ganó 22 títulos entre los que destacan cuatro Champions League y Mundial de Clubes. Además, ganó la dos Eurocopa y un Mundial con España.