Diego Valdés lleva dos años en el Club América y todo indica que seguirá jugando en la institución. El mediocampista nacional, que fuera sondeado por varios equipos europeos, descartó su eventual salida de las Águilas y confirmó que seguirá vistiendo la camiseta azulcrema.

Luego de la eliminación de su equipo en la Leagues Cup a manos del Nashville SC, Valdés confirmó que su idea es quedarse en la institución. En palabras con TUDN, el seleccionado nacional reveló que no le importan los rumores, ya que su corazón está con el América.

“Estoy feliz acá, me quiero quedar acá, lo sabe mi familia. Ellos están tranquilos y si yo estoy feliz es porque el equipo, mis compañeros y la gente del club me lo hacen saber. Me voy a quedar, voy a pelear por el torneo”, señaló.

Respecto al partido, donde anotó un gol y también un penal en la tanda, Valdés se mostró sorprendido por el nivel mostrado. “Llevaba dos semanas sin entrenar, pero traté de aportar en lo que más pude. Físicamente no estoy al cien por ciento, pero los minutos que estuve dentro del campo traté de aportar”, reveló.

Los clubes que buscaron a Diego Valdés fueron el CSKA Moscú y los Rayados de Monterrey. Sin embargo, el propio jugador descartó cambiar su club actual y se mantendrá en la Liga MX vistiendo la playera azulcrema.

El próximo desafío que tendrá el Club América será recién el 26 de agosto, una vez que termine la competencia en la Leagues Cup. Las Águilas recibirán al León, por la fecha 6 del torneo de Apertura mexicano, desde las 21:00 horas.