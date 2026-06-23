El entrenador argentino dejó el cargo en Ciclón tras apenas un par de meses, razón por la cual se lanzó con una carta para explicar sus motivos.

La historia de Gustavo Álvarez con San Lorenzo de Almagro llegó a su abrupto final. Tras estar apenas tres meses en el cargo, el ex DT de Universidad de Chile optó por marcharse, lo que desató una ola de rumores al otro lado de la cordillera.

Una de ellas apuntaba a que hubo diferencias con la dirigencia pensando en la conformación del plantel para la segunda mitad del año, algo que el propio entrenador argentino quiso salir a esclarecer.

Y es que por medio de una carta oficial el ahora ex DT de San Lorenzo explicó sus motivos para esta sorpresiva salida del club. Ahí, Álvarez dejó en claro que efectivamente había visiones dentro del club que no iban con su idea para afrontar el segundo semestre.

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El documento con que Gustavo Álvarez dice adiós en San Lorenzo

El argentino aseguró que “considero que el Fútbol Profesional del Club necesita una profunda reestructuración, ya que para resultados distintos se necesitan procedimientos diferentes a los habituales que han llevado a la institución a esta complicada realidad”.

“Para tomar este tipo de decisiones se necesita convicción y autonomía, pero lamentablemente es imposible por compromisos del pasado que hoy en día siguen condicionando las decisiones del entrenador de turno”, agregó.

Sobre la conformación del plantel, Álvarez detalló que consideró tres puntos claves: “mantener la mayor parte de la base del equipo habitualmente titular, sabiendo que la situación económica del Club necesita de transferencias” y “el reemplazo de los jugadores transferidos con incorporaciones de jerarquía similar”.

Gustavo Álvarez apenas dirigió 13 partidos en San Lorenzo, donde logró tres triunfos, ocho empates y dos derrotas. | Foto: Getty Images.

En tercer lugar apuntó a “la promoción de futbolistas juveniles (de 3ra, 4ta, 5ta y 6ta división) ocupando en el Plantel Profesional los lugares de futbolistas prescindibles listado único de 11 futbolistas (entre los que no había ningún juvenil) aprobado por unanimidad entre las partes, en la reunión del jueves 18 de junio entre CT, Consejo de Fútbol y Sub-Comisión de Futbol Profesional)”.

Para cerrar, el DT afirmó que “dejo en claro que el sábado 20 de junio por la noche se me comunica la necesidad de cambiar tres nombres en la lista de jugadores prescindibles por presiones externas, a lo que respondo en forma negativa y comunico que lo mejor es que deje el cargo. El día domingo tras varias conversaciones finalizamos el vínculo de palabra y se me informa que no me presente al entrenamiento del lunes 22 de junio”.

“Ante esta realidad prefiero dar un paso al costado y que el Club no se vea perjudicado por acciones legales de terceros”, concluyó.

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En síntesis