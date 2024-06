Con sólo el anuncio oficial de su llegada al Real Madrid, le cambió el semblante al delantero Kylian Mbappé. Es cosa de recordar los últimos meses que vivió en su ex equipo, el PSG, para entender la actitud que mostró el artillero en redes sociales.

Pero no quedó allí. En medio de la concentración de la selección de Francia, rumbo a la Eurocopa 2024, Donatello brindó una conferencia de prensa, donde reveló los malos tratos que sufrió en el elenco parisino, sobre todo en la temporada que acaba de terminar.

“Se ve en mi cara que estoy muy contento. He jugado menos a final de temporada, todos saben por qué… Un hombre que está feliz es más probable que juegue bien que otro que está infeliz”, afirmó Mbappé en referencia a las decisiones del presidente del club galo, Nasser Al-Khelaifi.

En ese sentido, el ’10’ de Francia reconoce que “el PSG me dijo violentamente en la cara que no jugaría esta temporada. Luis Enrique y Luis Campos me salvaron. Sin ellos no habría vuelto a pisar el terreno de juego. Esa es la verdad, y por eso siempre he estado tan agradecido al entrenador y al director deportivo”.

Para cerrar su descargo, Mbappé señaló que “me educaron para no lamentarme, me pagan mucho por jugar al fútbol, algo que es mi pasión, mientras que hay personas que tienen que levantarse para ir a la fábrica y tiene un trabajo duro”, mas sentencia que “lo que he vivido, no se lo deseo a nadie“.

Los números de Mbappé en el PSG

El atacante de origen argelino llegó al cuadro perteneciente al estado de Qatar en 2018, pagándole al Mónaco más de US$150 millones de dólares, y pese a que no logró ganar títulos continentales, conquistó seis títulos de Ligue 1, cuatro Copas de Francia, cuatro Supercopas de Francia y dos Copas de la Liga.

En seis temporadas con el PSG, Kylian Mbappé registró un total de 256 goles y 108 asistencias en 308 encuentros, a nivel local e Internacional. Además, con su selección ganó el Mundial de Rusia 2018 y la UEFA Nations League del 2021.

