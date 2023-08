"¡Ya verás, no volverás a jugar!": revelan amenazas del presidente del PSG contra Kylian Mbappé

Lo que parecía ser un retorno a la calma, en realidad es una guerra abierta. Según constató L’Équipe, Kylian Mbappé y el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi, habrían tenido una fuerte discusión, el pasado 8 de agosto.

El medio galo aseguró que el encontronazo entre ambos personajes habría ocurrido en las oficinas de la institución, llegando al punto máximo de quiebre entre ambas figuras.

“¡Ya verás, no volverás a jugar! ¡No nos rendiremos!”, habría gritado el mandamás del PSG, ante lo que Mbappé habría respondido, con más calma, “¿Qué voy a ver? Serás el único presidente que no me deje jugar”.

Volviendo a lo netamente futbolístico, Kylian Mbappé se apresta para su retorno a las canchas. Esta vez el delantero francés podría agarrar la titularidad de visita ante el Toulouse de Gabriel Suazo, por la segunda fecha de la Ligue 1.

Cabe destacar que con la partida de Lionel Messi y Neymar, el delantero galo es la máxima estrella del cuadro del PSG, que esta temporada buscará ratificar su último campeonato, además de saldar la deuda que tiene en competencias internacionales.

¿Desde cuándo que no juega Kylian Mbappé por el PSG?

El delantero galo jugó su último partido con la camiseta del club de la capital francesa el 21 de julio, en un amistoso ante Le Havre, donde ingresó cerca de la hora de juego desde la banca.

¿Cuál fue el resultado del primer partido del PSG en esta temporada?

El cuadro de la capital francesa comenzó tibiamente la temporada 2023-2024, empatando sin goles ante el Lorient en el Parc des Princes.