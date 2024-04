Kaká es uno de los grandes jugadores que Brasil le dio al mundo. Lejos de la fama de desordenados que tienen algunas de sus máximas estrellas, la leyenda del AC Milán logró destacar siendo más bien un hombre tranquilo, lejos de la fiestas y la vida nocturna que tanto gustaba a colegas.

Así fue como con solo 23 años en el 2005 se casó con la brasileña Caroline Celico, con quien tuvo un compromiso que se rompió abruptamente en el 2015. La noticia en su momento sorprendió a varios, ya que costaba encontrar las razones del quiebre.

Para romper los mitos y rumores, la propia Celico confesó porque terminó su matrimonio con el jugador. Lejos de alguna traición o engaño, la mujer cortó todo por lo “perfecto” que era el bueno de Kaká.

En declaraciones recogidas por el diario El País, la brasileña destacó el “trató maravilloso” de quien ganara el Balón de Oro del 2007 y dejó en claro que lo dejó porque él “era demasiado perfecto” para ella.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, afirmó Celico.

Afortunadamente Kaká logró encontrar el amor nuevamente en Carolina Batista, con quien se casó en el 2019 y tuvo su tercer hijo tras sus dos primeros con Celico.

