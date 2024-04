Fue un tema polémico y que generó todo tipo de reacción en redes sociales. El ex volante brasileño Kaká salió a defenderse de los dichos de su exesposa, Caroline Celico, quien aseguró haberse divorciado porque el futbolista era “demasiado perfecto“.

“Él nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba”, reconoció hace unos días. Pues bien, el ex Real Madrid y AC Milan sacó la voz en un podcast para contar su versión de esta situación.

En palabras de Kaká, “en 2015 estaba casado y mi esposa, en un momento, decidió que ya no quería estar casada. Me dice: ‘No quiero estar más casada, no estoy feliz y atribuyo mi infelicidad al matrimonio’“. La explicación no quedó allí.

“Yo estaba viviendo en Estados Unidos y ella pidió volver a Brasil. ‘Quiero volver a Brasil, quiero vivir allí y ya no quiero estar casada’. Luego hice todo lo que pude realmente para que el divorcio no sucediera“, agrega el astro brasileño y cuenta cómo trató de hacerlo.

La explicación de Kaká a dichos de su exesposa

Durante la charla, el otrora mediocampista se dio el tiempo para recomendar un libro que leyó en busca de respuestas. “Se llama ‘Prueba de Fuego’, donde en 40 días haces una cosa diferente. Es realmente genial, se lo recomiendo a cualquiera que tenga problemas de matrimonio. Yo no hice 40, hice 80 días porque lo hice dos veces”, indicó.

En esa línea, Kaká finaliza su explicación para detallar que no quería finiquitar la relación, pues “es ahí donde surge el conflicto del cristiano, porque el cristiano no se casa para divorciarse. Pero ella dijo ‘no quiero’, y se devolvió a Brasil”.

