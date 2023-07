Jorge Sampaoli saca la voz tras pelea de su ayudante y crack del Flamengo: "No he dormido pensando en cómo ayudarlos"

Jorge Sampaoli nuevamente está en el ojo del huracán, aunque ahora por culpa de un tercero. En las últimas horas se conoció de una pelea entre uno de sus ayudantes y un crack del Flamengo, lo que tiene dividido al plantel.

El preparador físico Pablo Fernández agredió a Pedro tras el triunfo ante Atlético Mineiro, llegando incluso a ser denunciado a la policía. La situación tiene al club analizando la continuidad del DT, por lo que el casildense decidió sacar la voz.

El comunicado de Jorge Sampaoli tras pelea de su ayudante y Pedro

Luego de conocerse el escándalo del PF y Pedro, Jorge Sampaoli emitió un comunicado para hablar de lo sucedido. A través de su cuenta de Instagram el técnico entregó una reflexión y dejó clara su postura.

“No creo en la violencia como solución. No nos lleva a ninguna parte. Ni en la vida, ni en el fútbol. A lo largo de mi carrera, he visto tantas peleas y siempre me han dejado con una sensación de vacío. Lo que pasó ayer me puso muy triste. Ensombrecimos una impresionante victoria con una disputa interna cuyas razones existen, pero en este momento no importan”, lanzó de entrada.

Jorge Sampaoli pidió a ambos evitar más problemas. “La historia me ha demostrado que la única solución es la conversación. Incluso cuando cometí un error o vi el error de los demás. Tengo fe en la palabra, que es una forma de tener fe en el ser humano. Porque la violencia nos separa y la conversación nos une”.

“Cuando era niño y comencé a jugar al fútbol, ​​las peleas dentro y fuera del campo eran muy comunes. Así como muchas cosas en el mundo han cambiado para peor, algunas han cambiado para mejor. La violencia es cada día menos aceptada como forma de solucionar las cosas. Es una transformación que llevará tiempo. No será de la noche a la mañana. Todos tenemos derecho a cometer errores. Porque tenemos la posibilidad de transformarnos. Para ser mejor”, añadió.

Jorge Sampaoli no se quedó ahí y detalló que está dolido por el quiebre en el Flamengo. “Soy el líder de este equipo. Me duele mucho cuando dos compañeros de trabajo se pelean. Más que violencia. Los entrenadores no sólo se dedican a la táctica y a preparar a los futbolistas. Sobre todo, trabajamos para gestionar grupos. Intentamos mejorar y cuidar a las personas”.

“No he dormido pensando en cómo ayudar a Pedro y Pablo. Sé que ustedes dos tuvieron una noche horrible. Y que, pase lo que pase, tenemos la obligación de cuidarnos. Para cambiarnos. Para unirnos. Para ser mejor. Y poner a Flamengo en lo más alto”, cerró.

Jorge Sampaoli espera por la decisión que tomará el Flamengo tras la pelea de su PF y Pedro. Se espera que el ayudante deje el cargo, mientras el Mengao determinará si romper o no el vínculo con el casildense.