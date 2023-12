Ex jugador

Pese a que no se ganó muchas tarjetas rojas en su carrera, Jens Lehmann ha demostrado que el manejo de ira no es lo suyo. El ex portero del Arsenal y la selección alemana se pasó de la raya cuando decidió resolver un entuerto con su vecino rompiéndole la casa con una motosierra.

No, no estamos hablando del presidente de Argentina y sus medidas extremas. Se trata del ex jugador alemán, que en julio del año pasado ingresó en el garage de su vecino y le cortó una viga, alegando que le tapaba la vista al lago. ¡Imagínense si le hubiera tapado la entrada de la casa!

Lehmann intentó realizar la acción como un profesional, cortando los cables de la televigilancia, pero como es arquero y no un conocedor de los actos delictuales, terminó fallando y su atentado terminó siendo grabado y presentado como prueba. Le falta calle.

En su defensa, el ex portero subcampeón de la Euro 2008 dijo que la viga en cuestión no solamente tapaba su visión del hermoso lago, sino que, además, estaba construida en su propio terreno, el que compró por 5,1 millones de dólares en 2007.

Castigo merecido

El Tribunal de Starnberg, en el que fue acusado Jens Lehmann, hizo caso omiso de las excusas presentadas por el portero teutón para justificar su acción. De hecho, dictaminó que tendrá que pagar la módica suma de 420 mil euros a la víctima de su motosierra.

La jueza a cargo de la deliberación e investigación aseguró que “se había presentado de manera constante como una víctima” durante el proceso, pero que “no es una víctima, sino un agresor”. Además lo acusó de excusarse con “historias inauditas”.

No es la primera vez que el ex portero es condenado a pagar una multa. En 2014 tuvo que pagar 240 mil euros, debido a un altercado con un automovilista. En aquella ocasión, Lehmann acorraló a un automovilista, lo agarró por el cuello e intentó estrangularlo. Amigo, hágase ver.

¿Quién es Jens Lehmann?

El ex portero jugó en el Schalke 04, el AC Milán, el Arsenal y la selección alemana, entre otros. En su trayectoria destaca los tres Mundiales disputados (1998, 2002 y 2006), además de tres Euros (2000, 2004 y 2008).

Además consiguió cinco campeonatos nacionales: una Serie A con el Milan en la temporada 1998-99, una Bundesliga con el Borussia Dortmund en 2001-02; y una Premier League (2003-04), una Community Shield (2004) y una FA Cup (2004-05) con el Arsenal. Sú única conquista internacional fue la Copa de la UEFA 1997 con el FC Schalke 04.