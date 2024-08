El fútbol sudamericano esta de luto y vuelve a ser golpeado. Primero fue la muerte de Juan Izquierdo, el defensa uruguayo de Nacional que falleció días después de desplomarse en pleno partido de Copa Libertadores contra Sao Paulo, producto de un paro cardiaco.

Ahora el lamento es por el joven hincha de Millonarios de Colombia, Javier Acosta, quien dejó de existir el mediodía de este viernes 30 de agosto, por medio de la eutanasia. El fanático del Ballet Azul cafetalero programó su partida tras sufrir un cáncer de sangre generado por una bacteria.

La maldita enfermedad avanzó, haciendo caso omiso al tratamiento, y Javier Correa determinó poner fin al sufrimiento de los dolores y consecuencias de la enfermedad terminal irreversible.

Tal como informa BolaVip Colombia, “al fanático del club embajador le realizaron el procedimiento en un lugar privado, acompañado de su familia. Así lo confirmó el hospital San Ignacio por medio de un comunicado de prensa, en medio de la presencia de decenas de hinchas del cuadro azul’ que asistieron al centro médico a expresarle un mensaje de apoyo a Javier”.

Llamado a la paz y respeto entre hinchas del mismo y diferentes equipos

El mismo medio explica que “Javier ya no está en este mundo, pero su legado marcó a varias personas, pues su mensaje por estos días siempre fue de paz, de amor y de saber valorar la vida, la familia, los amigos y los buenos momentos que ellos nos brindan”.

Es que Javier era parte de la barra brava de Millonarios, los Comandos Azules. Y en sus días finales, incluso hasta las últimas horas, vistió distintas camisetas del club de sus amores, como última piel y ropa hasta el momento de su muerte.

Pero no sólo su fanatismo, enfermedad y forma de decir adiós llamó la atención, conmoción y cariño en Colombia. Es que entre sus varios últimos mensajes, Javier Acosta hizo un llamado a la paz, al respeto y no violencia entre los hinchas del fútbol; además del amor incondicional a la familia y amigos.

“Les puedo decir a todos los hinchas del fútbol que respetemos la vida, no somos los dueños de nuestra propia vida como para ir a quitarle la vida a los demás porque sí. Debemos ser tolerantes, debemos ser hinchas y respetar. Todos no pensamos igual, seamos hinchas y no vándalos, no seamos injustos, todos tenemos una mamá, hijos, hermanos y padres. Y ellos son los que sufren”, fue uno de sus emotivos mensajes.

“Amen su club, su camiseta, honren esos colores de la mejor manera, hoy se va un hincha, un papá, un barra brava, un hijo. Ustedes que pueden disfruten cada minuto con su familia y con sus amigos, no esperan a que maten a un amigo para decirles que los quieren. Lleven un dulce, una palabra, una atención, por favor, amémonos los unos a los otros, aprendamos a perdonar”, sentenció Javier Acosta en otro de sus últimos mensajes.