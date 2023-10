Cristiano Ronaldo volverá a compartir camiseta con su hijo. Su primogénito ya pasó por inferiores de la Juventus y Manchester United en las estadías de su padre, y ahora será parte del equipo Sub 15 del Al Nassr de Arabia Saudita. Así lo confirmó Fabrizio Romano, experto en fichajes.

Aunque la información no fue confirmada por el club saudí todavía, el periodista deportivo italiano lo adelantó por Twitter. “Al Nassr ha decidido que Cristiano Ronaldo Jr. empiece a entrenar con la Sub 15 a pesar de tener 13 años. Empezará esta semana y va a usar la número 7″, escribió.

Será el tercer club que compartan padre e hijo. Cristiano Junior pasó por las divisiones menores en Turín y Manchester, aunque nunca pudo estar en la filial del Real Madrid. Ahora, a casi un año de la llegada del portugués a Arabia Saudita (fichó el 30 de diciembre de 2022), se unirá a su equipo.

Y a la espera de poder cumplir la petición que le hizo hace no tanto tiempo. En 2019, cuando participó de la Conferencia Internacional de Deportes de Dubai, incluso antes de cambiar el fútbol europeo por el saudí, Cristiano reveló que “a veces, mi hijo me dice: ‘Papá, aguanta unos años, quiero llegar a jugar contigo”.

¿Se cumplirá? Cristiano Junior, nacido el 17 de junio del 2010, tiene 13 años, mientras que su padre, nacido el 5 febrero del 1985, tiene 38. Al delantero de la selección portuguesa aún le quedan dos años de contrato con el equipo árabe y tendría que extender un poco más su carrera para coincidir. Aunque, seguramente, algo se puede arreglar.

“Cristiano Jr. es un niño diferente”

La madre de Cristiano Ronaldo ha declarado que su nieto, el ahora jugador de la Sub 13 del Al Nassr, es hasta mejor que su padre. “Es especial. Un niño diferente. Tiene más estilo del que tuvo Ronaldo a su edad, todo lo que él aprendió fue por su cabeza, Cristianinho está aprendiendo de su padre, y con la edad que tiene ya es mejor que su padre a esa edad porque tiene profesor”, dijo.

Cristiano, en tanto, le ha inculcado que siga sus propios sueños. “Veremos si llega a ser un gran jugador, aún no lo es. A veces bebe refrescos y come patatas fritas, él sabe que no me gusta. Le digo que después de la cinta debe descansar en agua fría y no le gusta. Es normal, tiene 10 años”, dijo en el pasado.

“Tiene potencial, es rápido y dribla bien, pero eso no es suficiente, con eso no llega. Es necesario mucho trabajo y dedicación, siempre se lo digo. No le voy a presionar, pero si me preguntan si me gustaría, claro que quiero. Pero quiero todo lo que sea lo mejor para él, sea futbolista o médico”, declaró.

¿Cuántos hijos tiene Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo tiene cinco hijos. Los mayores son Cristiano Jr., de 13 años, y los mellizos Eva y Mateo, de 5 años y nacidos de un vientre de alquiler. Luego está Alana, de 6 años, su primera hija con Georgina Rodríguez. Bella Esmeralda es la más pequeña con sólo un año.

