El nombre de Cristiano Ronaldo sin lugar a duda que ya está instalado en el olimpo del fútbol mundial. El portugués ha ganado prácticamente todas las copas que ha jugado y personalmente ha roto varios récords. Sin embargo, todavía hay uno pendiente.

Hablamos de la meta de llegar a los mil goles como profesional, hito al que se acercó un poquito más el pasado viernes al anotar un doblete en la victoria de Portugal por 3-2 sobre Eslovaquia. Además, con este triunfo, los lusos sacaron pasajes para la próxima Euro 2024.

Al ser consultado sobre la posibilidad de llegar a los mil tantos en su carrera, el delantero afirmó que “será bastante difícil, pero, como dije, se trata de ver cómo estoy mentalmente, mi motivación, físicamente. Obviamente, si mis piernas y mi físico me tratan bien, lo lograré”.

¿Y cuántos goles lleva CR7? Pues con 38 años en el cuerpo, el atacante lleva la inmensa cantidad de 857 tantos, siendo 125 de ellos anotados con su selección.

“A ver, son pequeños pasos los que me motivan. Pero para llegar a mil, primero hay que llegar a los 900. Todavía queda mucho por hacer. Creo que llegaré. Ahora es paso a paso. Los objetivos deben definirse a corto plazo y no a largo plazo”, declaró.

En ese sentido, el Bicho fue claro en decir que “miro este gol, a los 900, con confianza. Ahora, para llegar a los mil, son muchas piedras que hay que romper, pero todo es posible”.

“Estoy disfrutando del momento, que es bueno, me siento bien, mi cuerpo está respondiendo a lo que le he dado en los últimos años. Estoy feliz tanto en la selección como en el club. He marcado muchos goles y me siento bien físicamente”, concluyó.

Los 857 goles de Cristiano Ronaldo

Los tantos del Bicho se reparten de la siguiente manera: 5 en el Sporting Lisboa, 145 en el Manchester United, 450 goles en el Real Madrid, 101 en la Juventus, 17 goles en el Al-Nassr y 125 en la selección de Portugal. ¿Podrá llegar a los mil antes del retiro?

¿Crees que Cristiano Ronaldo llegue a los mil goles en su carrera? ¿Crees que Cristiano Ronaldo llegue a los mil goles en su carrera? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.