Eden Hazard patea hacia adelante su retiro y se declara capaz: "He estado descansando tres años"

Eden Hazard ha pasado a ser sinónimo de decepción. El belga, que llegó en 2019 al Real Madrid, estuvo tres años en la escuadra merengue y se fue con más penas que glorias. Aunque, es irónico con respecto a su trayectoria en la capital española.

“Sigo siendo capaz de ser un futbolista profesional, mi cuerpo aguanta. Además, he estado descansando estos últimos tres años”, señaló el ex seleccionado belga, quien decidió retirarse del equipo nacional.

Claro que el descanso de tres años no ha sido suficiente para Eden Hazard, quien pese a no creer en el retiro, sí quiere tiempo de ocio. “¿Retirada? Honestamente, todavía no lo sé. Después de estos tres años complicados, solo quiero pasar tiempo con mi familia, irme de vacaciones como todo el mundo”, adelantó.

¿Su futuro? Lo cierto es que no se sabe mucho dónde recalará. Suena en la MLS, en el fútbol francés y en el de su país. “Es cierto que, en los últimos días, he leído muchas cosas sobre mí. Y muchas tonterías. ¿Ir a Molenbeek con mi hermano? No sé si es una estupidez, ya veremos”, advirtió.

Por lo pronto, el belga recibe cariños. Estuvo presente y fue homenajeado por la Federación Belga de Fútbol en el duelo en el que empataron 1-1 ante Austria. Aplaudido y coreado su nombre, Hazard se enfrenta ahora con el silencio de sus pensamientos. ¿Dónde será correcto ir tras estas cuatro temporadas desastrosas en Madrid?