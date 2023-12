Gustavo Quinteros todavía no tiene definida su continuidad en Colo Colo. Los albos cierran este miércoles la temporada con la gran final de la Copa Chile, y la opción de partir está latente. Es más, Racing Club aparece en el horizonte del DT, pero recientemente se metió con fuerza Gustavo Costas a la pelea.

Antes de viajar a la definición del torneo criollo, que se jugará en Iquique, el aún técnico del Cacique reconoció que se reunirá la Academia para ver su propuesta.

“Sé que hay interés, pero no voy a hablar nada de eso hasta después de jugar la final, que es el único foco que tengo. Después, por supuesto, hablaré con la gente de Colo Colo también“, explicó el estratega de 58 años.

Así, señala que “espero que salga la reunión y podamos hablar de lo que viene. Siempre dije que la prioridad va a estar acá (en Colo Colo), pero si salen posibilidades de otros países analizaré la situación y tomaremos la decisión”.

Así, la posibilidad de que el todavía entrenador del Eterno Campeón deje el club para buscar nuevos desafíos está viva. Quinteros es opción en Racing, pero recientemente la directiva ve en su tocayo una mejor opción.

Costas muy cerca de su querido Racing

Según reporta el comunicador Leandro Adonio Belli, director del medio Racingmaniacos, a través de su cuenta de X (ex Twitter), “Gustavo Costas se encamina a ser el nuevo DT de Racing“. Un club al que quiere mucho.

Costas debutó en el profesionalismo en 1981 como defensor con la camiseta de la Academia, donde jugó en gran parte de su carrera, y su cariño por el club es innegable. Ahí también comenzó su carrera como estratega, en 1999, y los volvió a dirigir en 2007.

Así, el reporte advierte que “todavía resta resolver la cuestión contractual, pero es el técnico de mayor consenso entre la dirigencia“. Con esto, la posibilidad de Quinteros comienza a caer. ¿Se quedará sin trabajo?

Y es que claro, el técnico argentino nacionalizado boliviano aún no ha definido si seguirá o no en Colo Colo, pero parte de la directiva de Blanco y Negro apostará por su salida. Ante esto, el estratega podría quedar en el aire.

Se cae otro candidato a la banca de la U

Gustavo Costas es uno de los varios nombres que ha sonado como posibilidad para sentarse en la banca de Universidad de Chile tras el adiós definitivo de Mauricio Pellegrino. Y él mismo reveló llamados desde Chile.

En diálogo con Radio Monumental de Paraguay, Costas reveló que lo han contactado desde nuestro país después de su polémica salida de la selección de Bolivia.

“Tuve ofertas de Egipto y Qatar, pero me quiero quedar en Sudamérica. Me llamaron de Racing y de un club de Chile“, reconoció el adiestrador nacido en Buenos Aires.

Para cerrar, el DT de 60 años apunta que “no quiero hablar porque parece que uno se está vendiendo, pero yo soy hincha de Racing. Quiero que a Racing le vaya bien, quien sea el entrenador. No me importa el técnico y bueno, si nos roca a nosotros ojalá Dios quiera”.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Quinteros en Colo Colo?

El director técnico argentino-boliviano de 58 años arribó al Cacique en octubre de 2020, y su contrato con los albos llegará a su fin este 31 de diciembre de 2023. Su renovación no está asegurada, por lo que aún debe definir su futuro.

