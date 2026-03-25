Gustavo Álvarez aprovecha error de ex Unión La Calera y evita caída en su debut en San Lorenzo

Gustavo Álvarez comenzó su ciclo en San Lorenzo. El entrenador de 53 años debutó este miércoles con un sufrido empate ante Deportivo Riestra. En el Estadio Guillermo Laza, el elenco del cuervo igualó 1-1 y se acerca a zona de clasificación.

El inicio del partido estuvo marcado por la pierna fuerte y porque ambos equipos entraron con el cuchillo entre los dientes, como se caracteriza en el fútbol trasandino. Pero el primer combo lo lograron los locales en el 31’. Antony Alonso aprovechó los errores en la defensa y puso el primer tanto en el marcador.

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Tras ello, el equipo de Álvarez logró soltarse y se generó las ocasiones de mayor peligro. Pero recién en el minuto 78 logró el empate. Alexis Cuello cabeceó al palo izquierdo y con complicidad de Ignacio Arce puso el 1-1.

Jugada que estuvo marcada por el error del ex arquero de Unión La Calera. Es que el golero no pudo contener el ajustado remate y permitió la igualdad del cuervo. Lo que sorprendió hasta la transmisión oficial por su falla.

Pese a ello, San Lorenzo volvió a sumar minutos y los protagonistas apoyaron el esquema de Álvarez. “Buscamos plasmar la idea del técnico, de manejar el balón, moverla y ser protagonistas. Fue un partido muy duro pero logramos rescatar el empate”, recalcó Cuello tras el pitazo final.

Gustavo Álvarez suma empate en su debut

Con este resultado, San Lorenzo ahora está 9° en el grupo A del torneo de Apertura. El ciclón suma 14 unidades y por diferencia de goles está fuera de los ocho primeros que avanzan a playoffs.

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Ahora Álvarez se mentaliza en su primer partido de local el próximo 5 de abril ante Estudiantes de La Plata. Tras ello, el 8/4 debuta por Copa Sudamericana en Paraguay frente a Recoleta. Club que ya conoce gracias a Lucas Romero, que hoy milita en la U.