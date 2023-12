Se queda. Guillermo Maripán estaba en los planes del Stade Rennes, pero el defensa chileno no quiere moverse del Mónaco. Así lo informa la prensa francesa en el Viejo Continente y los reportes sostienen que el zaguero rechazó una millonaria oferta del equipo rojinegro.

Es que Maripán se siente cómodo y valorado en el Mónaco. Al equipo del principado, el chileno arribó a fines de agosto de 2019 y desde entonces se convirtió en pilar fundamental de la defensa. Querido y respetado, el chileno afirma el bloque posterior como titular indiscutido, marca goles y hasta ha llevado la jineta de capitán.

De hecho, tras enterarse del interés por Maripán, el Mónaco subió el precio del chileno y estableció un piso mínimo de 10 millones de euros para sentarse a negociar. Básicamente, lo blindaron. Sin embargo, Rennes igual se atrevió, pero nada pudo hacer con el deseo del defensa de permanecer en su actual club.

Y no es un detalle menor que el precio fijado por Mónaco sitúa a Maripán como el futbolista chileno mejor valorado y más caro del mercado planetario, por delante del segundo en la lista, Ben Brereton.

Maripán en Mónaco para rato

En lo que respecta al contrato, el formado en Universidad Católica extendió su vínculo en 2022, ligado ahora con el Mónaco hasta fines de junio de 2025. Maripán no se quiere mover en el año y medio que le queda de compromiso.

“En busca de un defensa central para la segunda parte de la temporada, el Stade Rennais está interesado en Guillermo Maripán, pero el central chileno no está interesado en el fichaje ya que no quiere en absoluto dejar el AS Mónaco”, sostiene One Football.

¿Cuántos años tiene Guillermo Mónaco?

El defensa chileno de los registros del Mónaco, Guillermo Maripán, cumplió 29 años el pasado 6 de mayo de 2023. En su carrera ha vestido las camisetas de Universidad Católica, Deportivo Alavés y AS Mónaco.