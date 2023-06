Gabriel Gudiño sacó la voz para hablar de la polémica. El compañero de Guillermo Soto en Huracán recogió el testimonio que dejó Fernando Tobio con sus declaraciones. El defensor central dio a entender que hubo jugadores que se borraron del viaje a Paraguay que sentenció la eliminación en la Copa Sudamericana.

“En lo único que no estoy de acuerdo es en la forma en que él termina de decir que supuestamente le molesta que hay jugadores que con un dolorcito se bajen”, afirmó el cordobés de 31 años en una conversación con TyC Sports.

Y prosiguió con su relato. “Está perfecto. Es algo que nos pasa a todos, es entendible que en una situación tan mala termines viendo todos los lugares, tanto negativos y positivos, aunque positivos hay muy pocos, pero bueno. Por ahí decirlo al aire para que las personas piensen lo que quieran es muy complicado”, agregó el ex San Lorenzo de Almagro y Cultural Leonesa de España.

Gudiño sale al paso de la polémica que salpica a Guillermo Soto en Huracán: “Si viajaba no iba a poder competir”

Pese a que Gabriel Gudiño reconoció estar de acuerdo con el fondo del reclamo de su compañero, reveló los motivos de su ausencia en la delegación que fue hasta suelo paraguayo y perdió por 2-0 ante Guaraní.

“No viajé porque tengo un golpe en el empeine. Si viajaba no iba a poder competir. Para no estar al 100, prefería cuidarme más que todo. Es obvio que si no puedes parar la pelota ni pegarle no puedes competir. Es la realidad. El fútbol se basa eso”, aseguró el ex Belgrano y Atlético Rafaela.

No se quedó con eso. “Estoy totalmente de acuerdo con Tobio. Tenemos que estar conscientes de la situación que estamos. Es un grupo muy grande, de 30 jugadores. No puedes estar en la cabeza de todos. La única manera de sacar esto adelante es que nos comprometamos y hagamos lo que sea para salir. Venga el cuerpo técnico que venga, los que jugamos somos nosotros”, cerró Gudiño. Diego Martínez asoma el favorito para tomar el mando tras la salida de Sebastián Battaglia.