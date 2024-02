Néstor Gorosito encendió un poquito más la última polémica que ofreció el fútbol en Argentina: un partido por la Copa de aquel país fue expulsado porque un jugador fue lesionado tras ser impactado por una botella. Todo fue en medio de una batahola que se había zanjado con una tarjeta roja.

Agustín Cardozo fue expulsado en Tigre, que vencía por 1-0 a Chacarita Juniors en un duelo de tinte clásico. Fue Brahian Alemán quien abrió el marcador para el Matador de Victoria con un remate rasante muy bien ubicado. Pero todo terminó abruptamente cuando una botella impactó a Fernando Brandán.

En primera instancia, un proyectil impactó la espalda de Brandán. Él se giró para ver de dónde venía el objeto. Y recibió un botellazo en el rostro. De inmediato se viralizó un video que captó el momento preciso del impacto. “Está mal, cómo van a arrojar eso. Después hay imágenes que son un poquito confusas. El jugador lo corre a uno de Tigre y cabecea la botella”, manifestó el Pipo Gorosito.

“Vi el video. No hay que tirar cosas, pero tampoco hay que cabecearlas. Lo vio todo el mundo, fíjate en el teléfono. No corresponde que tiren una cosa, si nos hubiese pasado a nosotros sería lo mismo. Somos adversarios, no somos enemigos. Capaz hubiésemos visto. No corresponde que tiren una cosa así, pero tampoco que el jugador cabecee la botella”, refrendó su versión el exenganche de Universidad Católica.

Gorosito hace arder la polémica en Argentina con su declaración: “Brandán cabecea la botella”

De todas maneras, la acusación del Pipo Gorosito lo puso en el centro de la polémica en Argentina a raíz de la agresión con esa botella que puso en duda. De hecho, su colega en Chacarita Juniors también se refirió a lo ocurrido. “Cuando gira el ojo tiene dolor. Está inflamado en esta parte. Va derecho a una clínica para determinar qué grado de lesión tiene”, aseguró Aníbal Biggeri.

“Está mareado. Esperemos que evolucione bien, es lo único que queremos. Habla con nosotros, pero se marea cuando se para de golpe. Lo que diga cada uno no lo puedo controlar. Sé lo que hice yo, estoy muy tranquilo con la decisión que tomé. Y quiero aclarar algo: juego donde sea, no me voy porque no quiera jugar. Estoy pensando en un ser humano, nada más que eso”, añadió Biggeri, estratego del cuadro Funebrero.

La médica de Chacarita Juniors también dialogó con TyC Sports. Quiso explicar de manera más técnica el inconveniente de Brandán. “Tuvo un traumatismo en la región ocular y en el arco cigomático derecho. Está con una inyección conjuntival y dos edemas en la zona”, describió Ayelén Cucci.

“Tiene dolor, dificultad para el movimiento ocular. Ve destellos, hay que evaluar cómo sigue esto. Por lo menos desde esa región del ojo no puede ver. Tiene visión dificultosa en este momento”, sentenció la facultativa sobre este futbolista de 33 años, que se retiró así rumbo a un centro asistencial. De todas maneras, el partido se reanudará, aunque será a puertas cerradas.

¡Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News!