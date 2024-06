Darío Osorio completó una espectacular primera temporada en su aventura por el fútbol de Europa, donde fue campeón con el Midtjylland en la Superliga de Dinamarca.

El formado en Universidad de Chile terminó siendo titular indiscutido en su equipo, además de protagonista en las últimas fechas, para obtener un título donde siempre tuvieron que remar desde atrás.

Por lo mismo, recibió otra distinción en su temporada, donde ahora una de sus conquistas fue elegida como la mejor del torneo en el fútbol danés, lo que llena de orgullo a su club.

Fue en el empate 2-2 ante Copenhague que el nacido en Hijuelas se mandó una volea espectacular para volver locos a sus hinchas, tanto así que lo premian como la mejor definición.

Osorio sumó su primer título en Europa

Osorio relata su golazo en Midtjylland

Fue en las plataformas digitales del Midtjylland donde destacaron la espectacular definición de Darío Osorio, que lo transformaron en el gran gol de la temporada donde se consagraron como campeones.

“Vi que la pelota rebotó hacía mí. Esperé que perdiera velocidad y después de eso no me importó nada. Simplemente le pegué. Cayó al ángulo y terminó siendo un lindo gol”, comentó tras el partido, asegurando, además, que no es el mejor tanto de su carrera.

Esta nueva noticia llega justo en el momento en que aseguran que el Liverpool está tras sus pasos para llevarlo a la Premier League, mientras que el chileno se encuentra con la Roja preparándose para la Copa América 2024.

Revisa el mejor gol de Darío Osorio

