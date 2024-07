La espera se le está haciendo larga a Gary Medel. En poco menos de 12 días, el chileno volverá a jugar con la camiseta de Boca Juniors, y lo hará para el duelo de ida por Copa Sudamericana ante Independiente del Valle, en suelo ecuatoriano.

No es para menos, ya que no pudo estrenarse con el cuadro xeneize en Copa Argentina, luego que su ex equipo, Vasco Da Gama, no enviara a tiempo los papeles necesario para permitirle debutar. En total fueron tres semanas sin ver acción.

Pues bien, a medida que se acerca el momento para que vuelva a ponerse la camiseta de Boca, Medel aprovecha este receso en el fútbol argentino para recibir el afecto de los hinchas azul y oro, sobretodo de aquellos niños que lo tienen como un ídolo.

Así se pudo ver tras el último entrenamiento del equipo de Diego Martínez, donde el chileno fue a saludar a los pequeños que son parte de las escuelas de fútbol del club, donde además de los gritos exaltados de ellos, se escuchaban alabanzas como “¡Ídolo!” o “¡Jugadorazo!”.

¿Cuándo será el debut de Gary Medel con Boca?

Si todo transcurre en el marco de la normalidad, el Pitbull jugará su primer encuentro con esta camiseta, después de 14 años, en Copa Sudamericana, cuando el miércoles 17 de julio visite a Independiente del Valle en la ciudad ecuatoriana de Pichincha, desde las 20:30 horas (de Chile).

La revancha para Medel y Boca Juniors será en su casa, La Bombonera de Buenos Aires, en duelo que se disputará, según la programación de Conmebol, una semana después, el miércoles 24 a contar de las 20:30 horas.

