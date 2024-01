A muchos fanáticos les llamó la atención, en las últimas semanas, la nueva y frondosa cabellera que exhibió el defensa chileno Gabriel Suazo, durante los últimos partidos del Toulouse, algo que el propio jugador se encargo de aclarar a través de Twitch.

Junto con indicar que “es algo hereditario y, en ese sentido, no puedes hacer nada, estai cagado“, el ex Colo Colo explicó que “me hice la operación hace seis meses y es increíble, realmente increíble cómo salió todo. Ahora sigo tomando unas pastillas para el cabello”.

A diez días de reconocer esta situación, fue el propio Suazo quien mostró en su cuenta de Instagram los avances que registra el tratamiento al que se sometió, donde mostró una frondosa cabellera y se toma con humor este hecho, con el recuerdo de un histórico partido.

Con una imagen del locker de Toulouse, con menos pelo que en la actualidad, Gaby exhibió una foto actual, con la canción God’s Plan del canadiense Drake, y aseguró que el crecimiento de pelo es una remontada “mayor que la del Liverpool ante Milan”, con emojis de risa incluidos.

¿Cómo marcha el equipo de Gabriel Suazo en la Ligue 1?

A la espera que se reanude la actividad en la primera división de Francia, Toulouse se instaló en el 14° lugar de la Clasificación General con 17 puntos, y superan por una unidad al Metz y Olympique de Lyon, que está en puestos de descenso por culpa de la diferencia de gol.

Tras su eliminación en la Copa de Francia, a manos del humilde Rouen, de la tercera categoría del fútbol galo, el equipo de Suazo vuelve a la actividad este domingo 28 de enero, cuando reciban por la 19° fecha al Lens, desde las 13:05 horas (de Chile).

¿Cuáles son sus números en Toulouse?

En la presente temporada, Gabriel Suazo disputó un total de 2.001 minutos en cancha durante 26 encuentros, entre competencias locales y Europa League, donde convirtió dos goles y dos asistencias, además de recibir cuatro tarjetas amarillas.

