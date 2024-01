Las redes sociales estallaron este fin de semana luego de que el Toulouse FC compartiera un video de una arenga de Gabriel Suazo. Pese a que no portó ante Metz la jineta del elenco lila es uno de los líderes del camarín y lo dejó más que claro con el mensaje que emitió a sus compañeros de equipo.

Pero eso no fue lo único destacado, y es que el formado en Colo Colo exhibió una frondosa cabellera en el video. Para los usuarios de redes sociales fue una sorpresa, ya que Suazidane reveló que sufre de alopecia y hasta hace poco lucía las secuelas de dicha enfermedad. Sin embargo, en 2023 se realizó un injerto de pelo en Turquía.

En un streaming en su Twitch, Suazo explicó sobre la alopecia y contó que su padre se la legó. “Es algo hereditario y, en ese sentido, no puedes hacer nada, estai cagado. Mi papá es pelado, lo heredé yo, y cagué. No puedo hacer nada”, comentó hace un tiempo.

“Me hice la operación hace seis meses y es increíble, realmente increíble cómo salió todo. Ahora sigo tomando unas pastillas para el cabello que son de la misma clínica donde me hice el tratamiento para ayudarme con el tema de la caída del pelo”, añadió el jugador del Toulouse.

Y aunque el injerto de pelo no es eterno, por ahora Suazo muestra su alegría por tener una cabellera de quinceañero. “A mí el pelo se me va a seguir cayendo, porque es una enfermedad y no se puede hacer nada, pero las pastillas reducen la caída en gran medida. No tengo problema en decirlo y fue increíble”, cerró.

Ya en el pasado Gary Medel había confesado que le dio su propio dato a Gabi para que también se pusiera cabello. Fue en Turquía, donde el mismo Pitbull se operó. En un streaming junto a Arturo Vidal, el jugador del Vasco da Gama confesó cómo fue su tratamiento y también el del lateral.

¿Cómo marcha el equipo de Gabriel Suazo en la Ligue 1?

Gracias a la victoria clave sobre Metz, Toulouse subió dos puestos en la tabla de posiciones y se instaló en el 14° lugar con 17 puntos. Superan por una unidad al Metz y a Olympique de Lyon, que está en puestos de descenso por culpa de la diferencia de gol.

El próximo fin de semana el equipo de Suazo continuará con la defensa de su título en la Copa de Francia. Este domingo 21 de enero visitarán al FC Rouen, de la tercera división, por los dieciseisavos de final del certamen copero desde las 13:30 horas.

