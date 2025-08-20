Una emotiva noche vivió el portero Fábio del Fluminense, ya que tras el duelo contra la América de Cali por Copa Sudamericana en donde obtuvieron una victoria y sellaron su pase a los cuartos de final del torneo, anotó su nombre en la historia del deporte.

A sus 44 años de edad Fábio se convirtió en el jugador con más partidos en la historia del fútbol con 1391 encuentros oficiales disputados, cifra que seguirá en alza y será difícil de batir, ya que tiene contrato con la escuadra brasileña hasta el 2026.

El jugador comenzó su carrera profesional hace casi 28 años y ha pasado por clubes como Atlético Paranaense, Vasco de Gama y el Cruzeiro, con quienes estuvo 17 años. Se sumó al Fluminense el 2022 con quienes obtuvo la Copa Libertadores el 2023.

Fábio habla de su cariño por Chile y su amistad con exjugador de la Roja

En conversación con AS, una vez terminado el encuentro, el jugador habló de su lazo con el país, además de recordar a un exjugador chileno con quien coincidió en el Cruzeiro.

“Tuve la fortuna de jugar con Claudio Maldonado mucho tiempo en Cruzeiro, hizo parte de mi historia también”.

“Es una persona que es amigo hasta hoy, entonces pasamos buenos momentos no solo dentro del campo: también vio a mis hijos desde pequeños. Tuvimos la oportunidad de formar una gran amistad”.

Claudio Maldonado jugando por la Roja el 2000.

En la misma línea habla de su cariño por Chile. “Jugué varias veces en las selecciones juveniles. Tuve la posibilidad de jugar Sudamericanos Sub 17 y también Sub 20. Hizo parte de mi historia en las categorías juveniles”.

“Tuve la oportunidad de jugar en Copa América también, algo que fue importante, marcante. Chile siempre es un lugar maravilloso, un pueblo muy acogedor”.