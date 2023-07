Ex presidente del Leeds: "Bielsa es el mejor DT que tuvimos, pero satura"

El presente del Leeds United de Inglaterra dista del equipo protagonista que lideró Marcelo Bielsa en el ascenso a la Premier League y una gran temporada en la Primera División británica.

El Loco se convirtió en ídolo del club, pero los resultados comenzaron a ser negativos y Bielsa fue despedido, asumiendo el cargo el estadounidense Jesse Marsch. Con el regreso a la Championship consumado el descenso, el presidente, Andrea Radrizzani, también perdió el cargo.

“Bielsa es el mejor de todos los entrenadores que tuvimos. No sólo porque jugamos nuestro mejor fútbol con él, también transformó la cultura del club, la ética de trabajo y la educación, el comportamiento del plantel”, dijo Radrizzani a Sky Sports.

Agregó que “Marcelo era excelente, pero como ha demostrado a lo largo de su carrera, después de un tiempo, la exigencia que tiene con la gente que le rodea puede convertirse en un boomerang, en el sentido de que puede saturar y el personal puede sufrir el estrés. A veces, la presión puede llegar a ser estresante”.

“Ambos recordamos una charla que mantuvimos al final de la primera temporada en la Premier League, cuando terminamos novenos. Fue un año brillante y recuerdo que me senté con Marcelo. Me dijo: ‘¿deberías cambiarme a mí o a todos los jugadores, porque no podemos hacerlo mejor, a menos que hagamos cambios’. Él era consciente de que la situación estaba al límite. Decidimos que se quedara un año más con vistas a que se convirtiera en director de fútbol, además de entrenador”.

Andrea Radrizzani sentencia: “sé que algunos aficionados me odian por haber despedido a Marcelo, pero para mí también fue duro porque sé lo que representaba para todos. En ese momento, pensé que estaba tomando la decisión correcta para el club”.