Mañana miércoles 31 de mayo comienzan las definiciones de las copas internaciones a nivel de clubes en el viejo continente, primero con la final de la Europa League 2022-23 en el Puskás Aréna de Hungría que jugarán Sevilla de España y la Roma de Italia.

El duelo será de invictos, porque enfrentará al Sevilla, que nunca perdió una final de la Europa League (con seis títulos es el máximo ganador de la competencia), con el entrenador portugués José Mourinho, quien nunca ha perdido una final continental a nivel de clubes.

Fue justamente el DT que supo ganar en el pasado dos Champions League (una con Porto y otra con Inter), una Europa League (Manchester United) y una Conference League (Roma) quien adelantó lo que será es importante duelo que se jugará en Budapest.

“Somos un equipo que en los últimos meses ha jugado cuartos, semifinales, partidos sin descanso en la liga. Sin tiempo de recuperarse y jugando sin descanso. La historia no juega y mi colega Mendilibar (DT del Sevilla) piensa distinto porque cree que la historia lo hace favorito. Es una opinión que se debe respetar”, partió diciendo The Special One.

En ese sentido, el DT de la Roma sostuvo que “estamos en esta final porque lo hemos merecido. No tenemos la historia o la experiencia de otros. No es algo corriente estar en una final europea, aunque nosotros tuvimos una el año pasado. Es histórico. Cuando el partido se inicia vamos a estar en el campo. Y pelearemos por ganar. El Sevilla es un gran equipo. Creo que los dos somos grandes equipos”.

A la hora de analizar el presupuesto de ambos equipos, el portugués declaró que “no me digas que no me lo creo (mayor presupuesto de la Roma). Es curioso porque con los jugadores que el Sevilla tiene…es que entonces los jugadores del Sevilla ganan poco. Nosotros tenemos niños del B. Si estos ganan menos que Lamela, En-Nesyri o Montiel es que son mal pagados”.

“Yo he tenido más oportunidades que Mendilibar para jugar en Europa. Somos dos entrenadores de la misma generación, con las mismas canas y estamos en una situación muy parecida. Tenemos dos años de trabajo juntos con 30 partidos de Europa acumulados. No somos angelitos que llegamos aquí”, concluyó el DT luso.