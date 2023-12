El fútbol de Arabia Saudita vivió una revolución con el fichaje de Cristiano Ronaldo y las varias exestrellas que siguieron su camino. Karim Benzema, por ejemplo, llegó feliz a Al Ittihad luego de salir del Real Madrid. Pero, ahora, la liga árabe sufre su primera crisis con el delantero galo como protagonista.

La prensa de Arabia Saudita reportó que la estrella francesa abandonó el país y que no se ha presentado a entrenar con el equipo que dirige Marcelo Gallardo en las últimas dos jornadas. Su supuesto escape llega justo después de ser goleado por Al Nassr de CR7 en la fecha 17 de la Liga Profesional Saudí.

La caída ante su excompañero del Real Madrid le trajo diversas críticas de los hinchas, quienes lo apodaron “Ben Hazima” (“hijo de la derrota”), y de la prensa. Las reacciones post partido lo llevaron a cerrar su cuenta de Instagram, un hecho que ha alimentado aún más las dudas sobre su paradero.

Por eso es que el sitio saudí Al-Riyadiya levantó las alarmas al enterarse que Benzema no se presentó a los entrenamientos ni el jueves ni el viernes y que quedó fuera de la convocatoria ante el Al-Ta’ee para el duelo de este sábado (finalmente, el partido fue aplazado por intensas lluvias).

¿Karim Benzema está desaparecido?

Mientras el caos se desató en Arabia Saudita, el sitio Marca tomó contacto con “el entorno de Karim Benzema” para confirmar los reportes. Según las fuentes, Benzema se lesionó del pie y consiguió permiso del club y los médicos para salir de Arabia Saudita. De todas maneras, su paradero se desconoce.

Lo único que no está en duda respecto al momento del Gato es que no la está pasando bien en Arabia Saudita, donde es el principal apuntado por el momento de Al Ittihad. Además de ser goleado por Al Nassr, el equipo árabe viene de ser eliminado por Al Ahly en el Mundial de Clubes.

Las críticas al delantero han sido duras en el país de Medio Oriente. “Nunca logró marcar la diferencia. Y sobre todo no hace ningún esfuerzo. Es como si le estuviera diciendo al público ‘solo me estoy divirtiendo contigo'”, disparó Walid Al-Faraj, famoso periodista deportivo, contra Benzema.

“Cuando Ronaldo llegó en enero dio señales de que quería jugar, pero Benzema no ofrece nada. Es como si al equipo no le agradara. Está incómodo, no sé el motivo”, agregó. Ronaldo suma 37 goles desde su llegada al fútbol árabe, mientras que Benzema acumula 12 anotaciones.

¿Qué pasó con Karim Benzema?

La prensa de Arabia Saudita alertó que Karim Benzema no se ha presentado a entrenar con Al Ittihad y que abandonó el país sin motivos. El entorno cercano al jugador aseguró que el delantero salió de Arabia Saudita con permiso del club luego de sufrir una lesión en el pie.

