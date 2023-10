Karim Benzema vive una pesadilla y está en el ojo del huracán tras ser acusado por importantes políticos franceses de tener vínculos con grupos terroristas de procedencia musulmanes. Cabe recordar que el delantero galo nación en Lyon, pero es descendiente de argelinos.

Hoy jugador del Al-Ittihad Jeddah de Arabia Saudita, el ex astro del Real Madrid y campeón de la Liga de Naciones de Europa con la selección de Francia desató la furia de varias autoridades galas tras publicar en redes sociales su apoyo al pueblo palestino, esto tras la ofensiva bélica de Israel con el argumento de combatir el primer ataque de Hamás.

El ministro del Interior de Francia, Gérarld Darmanin manifestó en el canal de televisión CNews que “el señor Benzema tiene una conexión notoria, como todos sabemos, con los Hermanos Musulmanes. Estamos atacando a un movimiento peligroso que son los Hermanos Musulmanes porque crean una atmósfera de yihadismo”.

Antes, Benzema había publicado “todos nuestros rezos para los habitantes de Gaza, víctimas una vez más de esos bombardeos injustos de los que no se salvan ni mujeres ni niños”.

Exigen quitarle la nacionalidad francesa a Benzema

Tras las palabras de Darmanin, la senadora francesa de carácter conservadora, Valérie Boyer, propuso al fútbol internacional quitarle el Balón de Oro y a nivel político la nacionalidad a Benzema.

“Si las afirmaciones del ministro del Interior se confirman tenemos que plantearnos sanciones contra Karim Benzema. Una sanción simbólica sería primero retirarle el Balón de Oro. Luego, tenemos que pedir que se le retire la nacionalidad”, dijo Boyer.

La senadora agregó que “no podemos aceptar que un binacional francés, internacional reconocido, deshonre y traicione así a nuestro país”.

El grupo islamista Hermanos Musulmanes es una organización religioso-política extremista originada en Egipto, a la cual se le atribuye la responsabilidad de varios atentados en Europa y Medio Oriente.

La respuesta de Benzema

Tras las acusaciones, el abogado del futbolista, Hugues Vigier, sostuvo a Le Parisien que “estamos considerando iniciar un proceso, aplicando por ejemplo la ley sobre manipulación de información… y por difamación o incluso injuria pública, porque este vínculo inexistente con los Hermanos Musulmanes, que según él es notorio, se presenta evidentemente como despectivo. No es aceptable que quienes gobiernan se crean autorizados a hacer algo por puro oportunismo”.

Y sentencia: “rezar por las poblaciones civiles sometidas a bombardeos que no perdonan ni a mujeres ni a niños no constituye evidentemente ni propaganda para Hamás ni complicidad con el terrorismo ni actos de colaboración. Es una compasión natural ante lo que muchos hoy describen como crímenes de guerra que se están cometiendo en Gaza, pero que no quita nada al horror de los actos terroristas. (…) Quitarle la nacionalidad, imposible contra un francés de padres franceses, sólo recordaría a Europa la Alemania nazi”.

¿Cuántos años tiene Karim Benzema?

Benzema cumplió 35 años el pasado 19 de diciembre de 2022. A punto de llegar a los 36, el francés ha defendido las camisetas del Olympique de Lyon, Real Madrid y Al-Ittihad, junto a la selección gala.

¿Cuándo ganó el Balón de Oro Karin Benzema?

El francés Karim Benzema se quedó con el Balón de Oro al mejor futbolista del mundo en la pasada edición de 2022. Se impuso por amplio margen a Sadio Mané y Kevin De Bruyne.