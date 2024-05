El Real Betis terminó la temporada con su arco viviendo un remezón. El equipo de Manuel Pellegrini se despidió de Claudio Bravo tras finalizar su contrato y ahora puede sumar una baja sensible tras una bomba que soltó su portero titular.

Rui Silva, a quien el Ingeniero le entregó la portería en la última campaña, reveló que desea dejar el club para ir a cumplir un sueño: jugar en un grande de Portugal. Sus declaraciones han causado revuelo entre los hinchas, quienes se quejan de que lo haga justo a días de la salida del chileno.

Y es que luego de una ajustada lucha en las temporadas pasadas, el bicampeón de América deja a los Béticos por no tener espacio. Esto sin duda le dejará una gran tarea a Manuel Pellegrini, quien puede perder a sus dos guardametas más fuertes para los desafíos que vienen.

Rui Silva sueña con jugar en un grande de Portugal a días del adiós de Claudio Bravo

Luego del cierre de la temporada 2023/24, donde no pudo estar ante Real Madrid, Rui Silva parece querer olvidarse por completo del Real Betis. El arquero sorprendió a todos y reveló sus deseos de dejar el club para volver a Portugal a buscar una revancha personal.

Rui Silva confesó que quiere irse del Betis para cumplir su sueño de jugar en un grande de Portugal. Foto: Getty Images.

En conversación con O Jogo, el portero aseguró que espera un llamado desde su país. “Quiero representar a un club más grande en Portugal y luchar por el título. Es un sueño desde que era un niño”, lanzó.

En esa misma línea, remarcó que la experiencia obtenida en el Real Betis es la suficiente como para volver a su país. “Soy un portero mucho más completo en este momento que hace siete u ocho años, cuando salí de Portugal. Me gustaría volver por la puerta grande, poder representar a un club más grande”.

Todo esto ocurre luego de dejar sin espacio a Claudio Bravo. Incluso tuvo opciones de ir al Benfica a mitad de temporada, aunque las cosas no terminaron bien. “Los clubes hablaron, pero creo que no fue nada concreto. No creo que hubiera una propuesta formal. Nadie me habló, estaba concentrado en Betis. Prefiero dejar estos problemas a mis agentes y al club”.

Finalmente se refirió a su opción de firmar con el Porto, el otro grande de Portugal. “No sé, es una pregunta difícil de responder. Puede existir esta posibilidad de que Diogo se transfiera, porque es un portero de enorme calidad, pero la cantidad de porteros que se ofrecen al Porto es inmensa, por lo que es normal que haya una gama de jugadores para complementar esa hipotética salida”.

Rui Silva confirma así sus deseos de querer salir del Real Betis para buscar nuevos desafíos. Los hinchas chilenos se quejan de que era antes para así darle espacio a Claudio Bravo, pero las cosas ya están definidas. El bicampeón de América define si extender o no su exitosa carrera en otro lado, donde se sienta valorado y necesario.

¿Cuáles son los números de Rui Silva en el Betis?

Desde su llegada al Real Betis, Rui Silva ha participado en un total de 97 partidos oficiales. En ellos ha recibido 113 goles, dejó su arco en cero en 31 ocasiones y llega a los 8.626 minutos en el campo de juego.

¿Cuáles fueron los números de Claudio Bravo en el Betis?

Sumando todas sus temporadas, Claudio Bravo logró disputar un total de 74 partidos oficiales con el Real Betis. En ellos recibió 81 goles, dejó en 23 oportunidades su arco en cero y alcanzó los 6.659 minutos bajo los tres palos.

