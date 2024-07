Los explosivos dichos de Marcelo Bielsa llevaron a la Conmebol a abrir un expediente disciplinario contra el entrenador de Uruguay. Ahora, el Loco se ve expuesto a una sanción por las declaraciones que otorgó en la previa del partido por el tercer puesto, donde disparó contra la organización.

“Uno actúa con miedo, porque está constantemente amenazado. Ya me cansé de todo este desborde, de cosas que acumuladas, de tantas injusticias, de tanto señalar a los árbitros y decir que las canchas están perfectas, y todas las mentiras que han dicho acá”, dijo el DT en ese entonces.

¿Y cuáles son las sanciones que podrían caerle por ello? La Unidad Disciplinaria de la Conmebol determinará un posible castigo. Las medidas que pueden tomar contra personas físicas, según el mismo documento, pueden ser advertencias, multas o suspensión por un número de partidos o un periodo de tiempo.

Entre otras opciones también aparecen la prohibición de ejercer actividades relacionadas con el fútbol, la cancelación de una licencia y hasta la exclusión de futuras competiciones. Sea cual sea la determinación, la sanción pasará a ser cumplida en las Eliminatorias al Mundial 2026.

La conferencia donde Bielsa explotó contra la Conmebol y la Copa América 2024

Las palabras de Marcelo Bielsa se dieron cuando el entrenador de Uruguay defendió a sus seleccionados tras los incidentes que se produjeron en el final del partido contra Colombia. Además de hablar sobre qué falló ese día, el DT expuso otros grandes problemas de la organización de la Copa América 2024.

“Los jugadores reaccionaron como cualquier ser humano. Si usted ve que hay un proceso para que todo se atenúe, una puerta de escape y prevención, pero ninguna cosa sucede, y están agrediendo a su mujer, a su madre, a un bebé. ¿Cuál va a ser su reacción?”, partió diciendo el Loco.

“Cuando usted ve que hay un acto desproporcionado y violento, lo primero que hay que ver es a qué responde la reacción y si hubiera existido la posibilidad de reaccionar de otro modo. Todo esto lo saben (los periodistas), pero lo ignoran para invitar a uno de estos infelices que estamos de este lado a que abramos la boca, así ustedes no se ven afectados”, disparó.

“Lionel Scaloni se atrevió a decir una vez (lo de las canchas) y le dijeron que no lo hiciera más. Él mismo tuvo que decir que no diría más nada. Los jugadores no pueden hablar. ¿Cuál es la amenaza? Deportiva, lo mismo que ahora. ¿Los van a suspender? ¡Pídanles disculpas!”, estalló.

