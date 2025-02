Paulo Díaz fue titular en el triunfo de River Plate por 2-0 sobre Independiente. El defensa nacional se quedó con los tres puntos en el clásico y cortó la racha de triunfos del elenco de Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral.

Sin embargo, la presentación del elenco millonario no estuvo ajena a polémicas. Es que a Díaz le siguen dando como bombo en fiesta y gran parte de la prensa prefiere a sus seleccionados como Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta. Por lo mismo, no quieren al ex Palestino como titular.

Según TyC Sports el chileno destacó en la defensa del millonario. Pero sufrió por el juego aéreo ante Independiente. Lo que sería determinante a la hora de que Marcelo Gallardo defina el equipo estelar por ejemplo en Copa Libertadores.

“Si bien Independiente atacó poco, perdió demasiado con Ávalos, como por ejemplo en aquella ación que podría haber terminado en gol en el primer tiempo”, indicó la señal trasandino.

Incluso volvieron a ironizar con que no se mandó ninguna chambonada y que por eso el triunfo en el Estadio Monumental no corrió peligro. “Mejoró mucho en el complemento, sobre todo en el juego aéreo. No hubo “Pauleada”, así que medio puntito más”, detallaron. Pese a las bromas el ex Colo Colo recibió nota 6 y fue de los mejores del clásico del sábado.

Contra viento y marea, Paulo Díaz sigue siendo titular en River Plate

Misma situación, ahora un poco más amable, fue La Página Millonario que destacó la presentación del seleccionado nacional. “Le costó imponerse por arriba y tuvo que luchar toda la noche con Ávalos, pero más allá de que la estadística de duelos le va a dar negativa, no tuvo un mal encuentro. Se impuso con autoridad en los segundos 45′ y terminó sosteniendo a la defensa”, expresaron junto con la nota 6,5.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paulo Díaz en River Plate?

El chileno fue de los jugadores que renovó en 2024 su vínculo con River Plate. Ahora Paulo Díaz tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2027. Además su valor de mercado es de 5,5 millones de euros.

En tanto, su cláusula de salida está en 35 millones de dólares. Pero en el cuadro millonario no tienen contemplada su salida. Aunque si llega una oferta importante sí estarán dispuestos a sentarse a conversar.

