“Mi representante ve eso…” Lucas Cepeda se refiere por primera vez a la oferta de River Plate

Lucas Cepeda fue protagonista del duelo amistoso entre la selección chilena y su par de Panamá, convirtiendo uno de los seis goles de La Roja y siendo pieza clave en la ofensiva nacional.

Sin duda una gran actuación que debe acrecentar aún más el interés en el jugador por parte de River Plate. Los millonarios, según informan desde Argentina, estarían interesados en el jugador de Colo Colo, e incluso habrían hecho una primera oferta de dos millones de dólares, la que de todas formas fue rechazada por el elenco albo, quienes habrían presentado una contrapropuesta de 4 millones de la divisa norteamericana.

¿Qué dijo Lucas Cepeda?

Al termino del duelo con Panamá, el jugador de 22 años conversó con la prensa sobre su actuación y se refirió por primera vez a la oferta que recibió por parte del elenco millonario, donde juegan los chilenos, Paulo Díaz y Gonzalo Tapia.

Fue en ese contexto donde señaló “La verdad no tengo idea, mi representante ve eso y cuando me comunique algo, vamos a analizarlo, pero ahora no sé nada”.

Sin embargo, la respuesta del colocolino no terminó y reconoció la importancia que tiene en el continente River y toda la repercusión que despierta, “River es un grande de Sudamérica y a cualquiera le gustaría ir, pero no sé si es verdad o mentira. Mi representante ve eso, pero no tengo la menor idea. Estoy enfocado en competir en Colo Colo, que se viene lindo”.

¿Cuándo cierra el mercado de pases en Argentina?

Si bien la fecha de cierre del mercado de pases general para el fútbol argentino finalizó el pasado 31 de enero, los equipos de Primera División tienen hasta el 12 de marzo para inscribir un nuevo jugador , siempre y cuando sea en reemplazo de un futbolista que haya sido vendido al exterior a partir del 1 de febrero, situación que se produciría gracias a la salida de otro exColo Colo del elenco de Núñez, Pablo Solari, quien firmará por el Spartak de Moscú.

