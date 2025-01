El mercado de pases no solo se mueve en Chile. En el viejo continente también se abre la ventana de fichajes y sorpresivamente un ex seleccionado nacional dio uno de los saltos más sorpresivos. Es que Luis Rojas saltó de la Serie C de Italia a la primera división de Eslovaquia.

El futbolista nacional jugó en Colo Colo y en Universidad de Chile. Tras ello, dijo presente en el primer equipo azul de la mano de Hernán Caputto y hasta disputó el mundial sub 17 con la Roja. En dicho equipo habían jugadores como Vicente Pizarro, Alexander Oro, César Pérez, Gonzalo Tapia y Lucas Assadi.

Sin embargo, Rojas dio el salto de inmediato y emigró al Crotone. En su primer año en la Serie A tuvo que adaptarse al fútbol italiano y además sufrir el descenso. Luego fue a préstamo a clubes como Bolonia y Pro Vercille.

Hasta que a su puerta llegó la oferta del AS Trencin, cuadro conocido por darle proyección a jugadores jóvenes. Ante esto, el chileno de 22 años no la pensó dos veces y se lanzó a su cuarta oportunidad en Europa. Desafío que ahora se convierte en palabras mayores ya que disputará la primera división eslovaca.

“Me siento muy bien aquí. Los jugadores y el cuerpo técnico me recibieron muy bien. Recibí una oferta de mi agente para jugar en Trencin. Me dijo que AS es un muy buen club para el desarrollo de un jugador joven. Juego como mediocampista ofensivo. Intentaré hacer todo lo posible para lograr los objetivos marcados con el equipo”, confesó ilusionado.

¿Cuándo juega Luis Rojas?

Su nuevo club pone toda las fichas en el formado en la U. Incluso en su sitio web detallan que ahora juega como centrocampista y no de delantero como lo hizo en sus inicios en Chile.

Ahora el AS Trencin indica que los primeros amistosos empiezan el 11 de enero y parten ante el FC Slovacko. En total cuatro encuentros para que el chileno Luis Rojas se pueda poner a punto y tener su salto definitivo en el viejo continente.

“Quiero ayudar al equipo lo más posible con mis habilidades futbolísticas”, sentenció el seleccionado nacional.

